【電競：有片】F1首辦模擬賽邀各路名人　諾利斯臨陣斷網　中國F2車手奪冠 (23:06)

F1季初多站延期，最新連6月的阿塞拜疆站亦要押後。賽會早前已宣布延期各站的原定比賽日，將在官方遊戲F1 2019作模擬賽，而昨日的巴林站成為首次隔空上演的比賽。今季車手中只得麥拿侖的諾利斯及威廉士新人拉迪菲參戰。諾利斯更在排位賽期間「斷網」，要致電好友韋斯塔本求助，後者卻答道：「第一個彎不煞車，之後逆向揸一圈，應該可以攬炒所有人了。」尾二起步的諾利斯當然沒照做，他由電腦代勞上半程，直到比賽中段才重新上線，最終得第5，已離開F1的侯根保及古迪雷斯則首圈炒車。雷諾青訓隊的中國F2車手周冠宇，最終以超過11秒優勢，擊敗麥拿侖前車手雲當勝出。男團「One Direction」的主音Liam Payne則慢3個圈包尾。

而在NBA，儘管連官方的電競聯賽2K League 亦因疫情押後。惟鳳凰城太陽繼續網上約戰，昨日更有新搞作，決定對洛杉磯快艇的比賽由兩地美式足球聯盟（NFL）球隊的球員對抗。由洛杉磯衝鋒者外接手Keenan Allen控制的快艇，最終以102：59大炒阿利桑那紅雀安全衛Tony Jefferson的太陽。

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