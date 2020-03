【電競：有片】F1首辦模擬賽邀各路名人　諾利斯臨陣斷網　中國F2車手奪冠 (23:06)

F1季初多站延期,最新連6月的阿塞拜疆站亦要押後。賽會早前已宣布延期各站的原定比賽日,將在官方遊戲F1 2019作模擬賽,而昨日的巴林站成為首次隔空上演的比賽。今季車手中只得麥拿侖的諾利斯及威廉士新人拉迪菲參戰。諾利斯更在排位賽期間「斷網」,要致電好友韋斯塔本求助,後者卻答道:「第一個彎不煞車,之後逆向揸一圈,應該可以攬炒所有人了。」尾二起步的諾利斯當然沒照做,他由電腦代勞上半程,直到比賽中段才重新上線,最終得第5,已離開F1的侯根保及古迪雷斯則首圈炒車。雷諾青訓隊的中國F2車手周冠宇,最終以超過11秒優勢,擊敗麥拿侖前車手雲當勝出。男團「One Direction」的主音Liam Payne則慢3個圈包尾。

而在NBA,儘管連官方的電競聯賽2K League 亦因疫情押後。惟鳳凰城太陽繼續網上約戰,昨日更有新搞作,決定對洛杉磯快艇的比賽由兩地美式足球聯盟(NFL)球隊的球員對抗。由洛杉磯衝鋒者外接手Keenan Allen控制的快艇,最終以102:59大炒阿利桑那紅雀安全衛Tony Jefferson的太陽。

相關報道:【電競:有片】西甲辦FIFA賽籌117萬抗疫 皇馬阿辛斯奧控制自己入兩球奪標

其他報道:【新冠肺炎】NBA染疫首人高拔疑現病徵 連續4天失嗅覺味覺

The first #VirtualGP was a 𝘀𝗺𝗮𝘀𝗵 hit 💥

From start to finish 👀#F1Esports 🎮 pic.twitter.com/Hum2EYZvRw— Formula 1 (@F1) March 23, 2020