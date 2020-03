【電競：有片】西甲辦FIFA賽籌117萬抗疫　皇馬阿辛斯奧控制自己入兩球奪標 (19:22)

西甲賽會上周邀請20支球隊,但巴塞隆拿與馬略卡均因與另一遊戲Pro Evolution Soccer有贊助合約,最終棄賽。其餘18隊的球員以一場淘汰形式,在遊戲上使用所屬球隊對抗。首圈輪空的阿辛斯奧,自16強起接連淘汰格蘭納達、維拉利爾及伊巴的球員,去到決賽再控制自己的遊戲角色梅開二度,再以4:2擊敗雷加利斯的艾達雷布,成為冠軍。

WHO ELSE? 🙌

Captain @marcoasensio10 scores himself to give @realmadriden the lead in the final! ⚽️🔥

📺 https://t.co/ZXD1FAEb62 #LaLigaSantanderChallenge pic.twitter.com/tmj8w6HgLA — LaLiga English (@LaLigaEN) March 22, 2020