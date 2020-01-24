【電競：有片】西甲辦FIFA賽籌117萬抗疫　皇馬阿辛斯奧控制自己入兩球奪標 (19:22)

西甲賽會上周邀請20支球隊，但巴塞隆拿與馬略卡均因與另一遊戲Pro Evolution Soccer有贊助合約，最終棄賽。其餘18隊的球員以一場淘汰形式，在遊戲上使用所屬球隊對抗。首圈輪空的阿辛斯奧，自16強起接連淘汰格蘭納達、維拉利爾及伊巴的球員，去到決賽再控制自己的遊戲角色梅開二度，再以4：2擊敗雷加利斯的艾達雷布，成為冠軍。

阿辛斯奧亦賽後在網上發文：「最希望是在這困難時期，仍可娛樂大家，還呼籲大家去捐款。我們成功了，感謝所有參與其中的人。」今次賽事由網紅Ibai Llanos主辦，當地足球評述員Miguel Angel Roman作為嘉賓，而《阿斯報》等亦為比賽視像及文字直播。比賽為聯合國兒童基金會（UNICEF）籌得超過14.2萬歐元（117萬港元），用於對抗新型冠狀病毒肺炎疫情。

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