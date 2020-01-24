【電競：有片】西甲辦FIFA賽籌117萬抗疫　皇馬阿辛斯奧控制自己入兩球奪標 (19:22)

進入體壇停擺的第2個星期，一眾體壇社交網專頁除了重播經典片段，亦繼續透過電競平台製作內容。西甲方面，便邀請多隊派球員周末參加FIFA 20對抗賽並作直播，最終皇家馬德里的馬高阿辛斯奧奪標。
西甲賽會上周邀請20支球隊，但巴塞隆拿與馬略卡均因與另一遊戲Pro Evolution Soccer有贊助合約，最終棄賽。其餘18隊的球員以一場淘汰形式，在遊戲上使用所屬球隊對抗。首圈輪空的阿辛斯奧，自16強起接連淘汰格蘭納達、維拉利爾及伊巴的球員，去到決賽再控制自己的遊戲角色梅開二度，再以4：2擊敗雷加利斯的艾達雷布，成為冠軍。
WHO ELSE? 🙌
Captain @marcoasensio10 scores himself to give @realmadriden the lead in the final! ⚽️🔥
📺 https://t.co/ZXD1FAEb62 #LaLigaSantanderChallenge pic.twitter.com/tmj8w6HgLA — LaLiga English (@LaLigaEN) March 22, 2020
阿辛斯奧亦賽後在網上發文：「最希望是在這困難時期，仍可娛樂大家，還呼籲大家去捐款。我們成功了，感謝所有參與其中的人。」今次賽事由網紅Ibai Llanos主辦，當地足球評述員Miguel Angel Roman作為嘉賓，而《阿斯報》等亦為比賽視像及文字直播。比賽為聯合國兒童基金會（UNICEF）籌得超過14.2萬歐元（117萬港元），用於對抗新型冠狀病毒肺炎疫情。
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