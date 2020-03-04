【東京奧運】入場券失而復得　港男女隊勢首登奧運麥迪遜舞台 (18:46)

港隊周日於德國柏林出戰世界賽，在這最後奧運積分賽搶分，但男將張敬樂及梁峻榮未能完成200圈賽事，女隊的逄瑤及梁寶儀則在18隊中排名14。港隊原以為錯失這兩項奧運資格，但國際單車聯盟在新賽例訂明，若在裁判示意叫停下未能完成賽事，將獲最後一名衝線隊伍次一級的分數，令港男隊即使未能完賽，亦保住奧運排名15位，扣除已入圍團體追逐賽的8隊，以第8位在餘下8個麥迪遜資格佔一席。女隊奧運排名亦升上第14位，扣除團體追逐賽名額，亦以第8位剛好趕上奧運尾班車。

雖然結果尚待國際單車聯盟公布，但按名次港隊將可奪走這兩項資格，連同「牛下女車神」李慧詩取得的4張短途入場券，加上早前已鎖定男子公路賽名額，單車隊料奪7張入場券，看齊原本屬港隊最多的乒乓球隊；港隊現奪28個東京奧運資格。

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