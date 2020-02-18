【港超】馬逢國引述民政局開放球場「冇得傾」　有球會考慮退出今季聯賽 (22:17)

貝鈞奇今晚與政府官員及10間港超球會高層開會及晚宴，出席者包括體育專員楊德強、足總行政總裁溫達倫，而體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國亦有出席。受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，足總原定下月1日在旺角大球場等康文署球場重開港超，然而康文署早前公布「封場」延長至下月2日，復賽無期。

馬逢國透露，前日曾跟民政事務局局長劉江華見面，就開放康文署球場作賽一事，對方果斷回應「冇得傾」，指政府需全城抗疫：「政府要果斷執行，不鼓勵公眾聚集，強調即使沒觀眾，更衣室都多人聚集，有傳染的風險，可以說是很決絕。」他說，抗疫有這決定無可厚非，但認同「封場」對體育業界會有困難，「無場地等於無工作」。他建議政府通過基金支持業界，並認同疫情未知持續多久下，是否應考慮有變通的節衷方法，而非一刀切。

貝鈞奇說，現階段只能繼續爭取，希望特首林鄭月娥也關注本地足球界聲音：「若暫停比賽，對球會和球員都損失很大，所以我們會盡力爭取在康文署的場地閉門作賽。」由於會上楊德強未就「開場」作明確答覆，港超球會設死線在3月中，促請政府提供最終方案。

理文班主李文恩希望，政府就「開場」一事「網開一面」：「港超球會是生意，雖然是蝕錢生意，但受到政府場地限制，只能待政府點頭。」李文恩透露，有球會已提問退出球季會否受罰。按足總章程，疫情下球會可申請退出，並不會受罰。香港飛馬主教練文彼得表示，若政府在死線後未能提供方案，繼續在將軍澳足球訓練中心舉行聯賽的話，多間球會均表明會退出今季聯賽。至於本周六舉行的足總盃首圈，有傳有球會不願在FTC出賽，但暫定如期舉行。

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