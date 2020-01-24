【英格蘭足總盃】阿仙奴闖16強　梅斯達菲傷足踝　阿迪達急覓新兵(附精華) (18:57)

阿仙奴今仗續有鋒將奧巴美揚停賽，卻在開賽5分鐘，藉10個球員共傳球22次打開紀錄，18歲後衛巴卡約沙卡最後於左路，接應鋒將加比爾馬天尼利直線妙傳，窄位怒射破網。26分鐘，巴卡約沙卡助攻前鋒尼基迪亞，助阿仙奴領前2：0。20歲的尼基迪亞季初被外借至英冠的列斯聯，由於上陣不多，較早前被阿仙奴回收。62分鐘，阿仙奴守將梅斯達菲與隊友門將達米安馬天尼斯相撞後傷及足踝，由洛賀丁入替。般尼茅夫中鋒森蘇列治至補時破蛋，但這支英超尾三球隊仍以1：2告負出局。

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阿仙奴領隊阿迪達說：「我們取得兩個精彩入球，但之後無以為繼，我不滿意。」這名西班牙籍少帥至今8次領軍錄得3勝4和1負，他明白球隊弱點在後防：「會方意欲非常清晰，要求轉會窗期間做點事，若能這樣，那是好的。梅斯達菲在狀態與否，都不會有影響。」阿仙奴賽前後防傷兵纍纍，基蘭泰亞尼、哥林張伯斯、哥拉辛拿斯均受傷，柏柏斯達夫普路斯亦不在狀態，大衛雷斯則停賽，故此盛傳球隊將從巴甲勁旅法林明高收購西班牙籍後衛柏保維拿。

另外，足總盃16強已抽籤，阿仙奴將作客英甲的樸茨茅夫；衛冕的曼城亦需出征英冠的錫周三；利物浦若在第4圈重賽淘汰英甲的梳士貝利，便會碰主隊車路士。曼聯的對手將是英乙的諾咸頓或英冠的打比郡，如果後者過關，朗尼勢將在主場首次倒戈紅魔。

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