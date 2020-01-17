【港超】大埔確定亞冠外援人選　馮凱文透露季中添兩新兵 (16:26)

大埔明午港超主場對冠忠南區，之後周日便會起程馬來西亞備戰亞冠外。離賽前只有4天，今早在港進行離港前最後一課操練。馮凱文表示，球隊在亞冠外會專注防守行先，盡量力保不失，但外援杜度及雲美亞斯同樣有傷在身，明日聯賽料缺陣，但料可「紮住上」征戰亞冠外，勞高則剛傷癒，中場唐道碧料因傷或無法趕及出戰。而門將陸平中早前受傷，能否出戰亞冠外是「五十五十」，或要由何銳或錢兆琛臨危受命把守大門。

至於大埔日前宣布教練團加入兩名塞爾維亞籍成員，分別是持有專業教練團牌照的戴貝碧任主教練，伊雲任助教，後者近日已有出席協助操練，但戴貝碧則未見縱影。伊雲透露，對方因簽證未辦妥，將會直接在馬來西亞與球隊會合。

在辛祖離隊及陸平中受傷，馮凱文透露，除了近日盛傳的35歲塞爾維亞籍門將，球隊將會公布簽入34歲韓籍翼鋒金承龍，此子曾在日職大阪飛腳、韓職蔚山現代及泰超武里南聯等勁旅效力。他補充，兩名球員雖未能趕及出戰亞冠外，但是為往後亞洲賽準備。至於此前有傳來投的中華台北隊正選門將潘文傑，馮則稱是「美麗的誤會」。

另一港超球隊愉園，今午落實簽入身高1.92米的27歲塞爾維亞籍中鋒拉高域，可趕及周日港超主場對佳聯元朗候命。

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