【FINA冠軍系列賽】港將何詩蓓200自添銀　明赴北京站再爭獎牌 (23:16)

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港隊星將何詩蓓首獲邀出戰此賽事，昨晚連奪100米自由泳及自由泳接力冠軍，今晚在強項200米自由泳出戰3名泳手，游出1分56.88秒，慢17歲中國隊新星楊浚瑄1.36秒，摘下亞軍，時間較自己保持的香港紀錄，亦慢1.90秒。此項緊接是男女4x100米混合泳接力，何詩蓓未及休息，即伙匈牙利隊等泳手出戰。肩負最後一棒自由泳的她，未能挽回上一棒落後的差距，終助泳隊以次名掂池，再添亞軍。

賽事一連兩站在中國上演，下站將移師北京，何詩蓓明日即飛赴北京，準備周六展開的第2站賽事。

而中國隊的奧運冠軍孫楊，昨晚在200米自由泳失威居亞，今晚在400米自由泳以3分44.07秒奪冠，賽後表示2020年是特別一年，盼在東京奧運踏上頒獎台最高階。另一中國隊星將劉湘在女子50米自由泳，以24.04秒追平自己保持的亞洲紀錄，再添冠軍。

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