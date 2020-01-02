【英超】熱刺0:1不敵修咸頓　卡尼傷出下輪難鬥利物浦 (00:57)

熱刺有基斯甸艾歷臣復任正選，但先入球的是主隊修咸頓前鋒丹尼艾格斯。他接應長傳扣過守衛，17分鐘攻入個人今季第13球。熱刺其後有尼當比利傷出，維頓漢門前補射高出，半場落後。卡尼下半場中段曾接應罰球破網，但越位在先，更在這次攻門拉傷左大腿。熱刺終以0：1落敗，在今晨曼城、阿仙奴、曼聯等上陣前，仍暫排第6位，而韓國隊前鋒孫興慜下場停賽期滿，下周日的足總盃與聯賽對利物浦可復出。

熱刺自領隊摩連奴上任後戰績改善，但失球頻仍，此仗落後時，主隊球迷也高歌「你只是另一個普捷天奴（前帥）」。摩帥賽前承認犯錯以外，部分失球源於先天問題：「我們已減少角球失球，但有時是相當難控制的。例如你比我高15厘米時，有些事會做不到。」不過，摩連奴強調亡羊補牢之策不在轉會：「1月會有較多時間操練糾正。」

另外，次席的李斯特城續缺射手占美華迪，仍憑艾約斯佩雷斯及占士麥迪臣上半場入球，加上咸沙袓靴里下半場末段埋齋，以3：0贈主隊紐卡素三連敗。

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