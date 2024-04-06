短片：長者免費運動班　「50後」拉筋超慢跑忘記痛症 (13:33)

操肌兼慢跑，我得、你得，老友記都得。每逢周三早上8時，在跑馬地一個公園齊集一群「50後」的長者齊齊上免費運動班，在註冊慈善團體Bring in Change安排的教練帶領下，老友記學做各式動作。69歲黃瑞燕在本文影片提到自己有椎間盤突出，試過痛得難以走路，做運動及拉筋後「唔記得痛症，變得有精神」。73歲蘇耀榮喜稱昔日追巴士已氣喘，現在跑3公里也輕鬆。Bring in Change聯合創辦人許仲欣 （Clara）希望長者相信自己能力，「活得更開心」。
運動班和跑步班可即場參與，毋須預先報名。如活動有更改或取消，以Bring in Change在社交媒體Instagram（www.instagram.com/bringinchange）資料作準，亦可經電郵（clara@bringinchange.org）查詢。
長者運動班
時間：上午8時至9時
地點：深水埗南昌公園（逢周二）、跑馬地黃泥涌道新月花園（逢周三）
長者跑步班
時間：上午9時至9時半（逢周三）
地點：跑馬地黃泥涌道新月花園／跑馬地遊樂場
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