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大掃除｜廚房電器、廚具清潔貼士一文睇　梳打粉混熱水除油漬　牙刷洗罅隙污漬 (09:34)

農曆新年將至，不少人趁周末為家居「大掃除」，廚房油煙多，抽油煙機、煮食爐等設備易有頑固油漬，本文整理廚房電器、廚具清潔實用資訊，讓大家乾淨迎新歲。

抽油煙機、煮食爐、抽氣扇清洗有法　牙刷助清潔罐頭刀、筲箕隙縫

廚房抽油煙機、煮食爐等機器種類零件各異，但大部分適合用以1:1比例混和食用梳打粉和熱水製成清潔劑去除油漬。罐頭刀、筲箕隙縫易藏污，可用牙刷分別沾牙膏、洗衣粉洗刷，再用清水徹底清洗乾淨。【詳情

洗衣機梳打粉＋白醋洗機身內部　雪櫃微波爐用梳打粉清潔去污

雪櫃可分為內部、外殼和雪櫃膠邊3部分清洗，梳打粉有助去污。清洗微波爐內部前，可先放一碗清水叮約3至5分鐘，在內部產生蒸氣。【詳情

百潔布抹布日常用梳打粉+熱水搓洗　家務助理導師提醒：百潔布宜每月換

百潔布和抹布是常用清潔用品，易積聚細菌，用洗潔精搓洗抹布只能去除表面油漬，以梳打粉加熱水浸泡再搓洗，效果較佳。【詳情

清潔砧板有法　家務助理導師：木砧板用醋或鹽　玻璃砧板用梳打粉

砧板常見有木製、玻璃製、塑膠製，前兩者以水混合白醋、鹽或梳打粉有助清潔除味，惟塑膠砧板較易出現花痕，一般清潔劑難處理其污垢，宜定期更換。【詳情

揀啱工具　極速KO廚房油污：鋼絲刷清抽油煙機扇葉、牙刷牙膏輕刷煲底

鋼絲刷摩擦力強，可清理抽油煙機扇葉、金屬保護網上的油垢；清洗保護網力度要適中，以免破壞塗層，可用牙刷沾牙膏輕刷。攪拌器等不常用的電器，日常可用膠袋或保鮮紙包裹收好。【詳情

迎龍年：

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