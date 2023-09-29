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中秋應節食品各有寓意：楊桃相聚團圓、蓮藕覓得佳偶 (08:52)

中秋節除了吃月餅，還有不少應節食品，例如菱角、蓮藕、梨、楊桃等，帶有吉祥的意思，本文整理6款食品，你知道有何寓意嗎？

菱角：聰明伶俐

菱角在秋天當造，故人們在中秋吃菱角。「菱」與「伶」讀音相同，故菱角有聰明伶俐的寓意。有人會將菱角與荔枝放在一起，取其讀音「菱荔」，與伶俐讀音相似。

蓮藕：祈求姻緣

蓮藕在中秋時節當造，「藕」與「偶」同音，吃蓮藕引伸出覓得另一半的含意。另外亦有說法是以前人們會以蓮藕拜祭嫦娥，以求姻緣。

楊桃：得意洋洋、相聚團圓

楊桃古代又稱「洋桃」，有「得意洋洋」之意；楊桃切開後呈星形，星月相伴，寓意相聚團圓。

梨：大利

「梨」與「利」發音相近，「大梨」有「大利」的意思。

提子：兒孫滿堂

提子即是葡萄，葡萄「多籽」寓意「多子」，整串葡萄意味「兒孫滿堂」。

柿：百事大吉

古時人們以柏樹枝、柿與桔同放，取三者諧音寓意「百事大吉」，現今單放柿亦有相同意思。

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