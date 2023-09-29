中秋應節食品各有寓意：楊桃相聚團圓、蓮藕覓得佳偶 (08:52)

菱角：聰明伶俐

菱角在秋天當造，故人們在中秋吃菱角。「菱」與「伶」讀音相同，故菱角有聰明伶俐的寓意。有人會將菱角與荔枝放在一起，取其讀音「菱荔」，與伶俐讀音相似。

蓮藕：祈求姻緣

蓮藕在中秋時節當造，「藕」與「偶」同音，吃蓮藕引伸出覓得另一半的含意。另外亦有說法是以前人們會以蓮藕拜祭嫦娥，以求姻緣。

楊桃：得意洋洋、相聚團圓

楊桃古代又稱「洋桃」，有「得意洋洋」之意；楊桃切開後呈星形，星月相伴，寓意相聚團圓。

梨：大利

「梨」與「利」發音相近，「大梨」有「大利」的意思。

提子：兒孫滿堂

提子即是葡萄，葡萄「多籽」寓意「多子」，整串葡萄意味「兒孫滿堂」。

柿：百事大吉

古時人們以柏樹枝、柿與桔同放，取三者諧音寓意「百事大吉」，現今單放柿亦有相同意思。

中秋賞月：

中秋賞月錦囊 天文台列滿月時間

好去處｜港九新界綵燈會、中秋打卡裝置、海濱市集一文睇

圖輯：中秋巨月、躍兔、綵燈 夜繽紛

中秋水果 實用資訊：

中秋柚｜文旦柚選購貼士 台農糧署教路：宜揀底部開闊 變淡黃色食用最佳

怎揀靚柚？果商教路：泰國三角嘜金柚性價比高 台灣麻豆文旦勿選大隻

文旦｜文旦宜放室溫7至10日「收水」 變黃皺皮最好吃【短片．附選購文旦貼士】

柚｜營養師：吃柚每次上限兩至三瓣 柚影響藥物代謝至少隔兩小時進食

短片：中秋食大餐，楊桃助減攝取脂肪？營養師解謬誤

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom