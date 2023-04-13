感冒咳嗽紓緩方法一文睇︰茶飲湯水、燉粥、按穴 (08:43)

感冒紓緩方法︰

● 紫蘇葉茶飲紓緩感冒 按兩穴位紓緩鼻塞咳嗽

● 風熱感冒食療：荊芥粥 緩解頭脹痛、咳嗽、痰黏鼻涕黃濁

感冒在中醫角度可分為風熱及風寒兩大類，註冊中醫徐澤昌表示，風熱犯表證候包括頭脹痛、咳嗽、痰黏或黃、咽燥或咽喉紅腫疼痛、鼻塞、鼻涕黃濁、口乾、汗泄不暢等。此時食療方法宜辛涼解表，徐澤昌提供荊芥粥食療，有助紓緩風熱犯表證。

荊芥粥材料：荊芥 9克、薄荷 6克、淡豆豉 6克、梗米 60克

製法：荊芥、薄荷、淡豆豉另煎，煮開後續煎煮10分鐘，去渣取出藥汁，備用。梗米煮成粥，米煮爛時加入藥汁一同煮，即成。建議每日1劑，每日2次，熱服，3天為1個療程。（各人體質不同，如有疑問應先向註冊中醫或醫生查詢。）

● 風寒感冒食療：薑糖蘇葉飲 助紓緩低燒頭痛咽癢咳嗽

假如感冒時發低燒、頭痛、肢節痠痛等，中醫認為這些病徵屬風寒束表證候，其他證候包括無汗、鼻塞、不時流清涕、咽癢、咳嗽、痰稀薄色白、口不渴或口渴喜熱飲等。此時的食療方法宜辛溫解表，徐澤昌提供薑糖蘇葉飲食療，有助紓緩風寒束表證。

薑糖蘇葉飲材料：蘇葉 3克、生薑 3克、紅糖 15克、水 適量

製法：蘇葉及生薑洗淨切成細絲。蘇葉及生薑放入杯內，再加紅糖，以沸水沖泡，蓋上蓋子溫浸10分鐘，即成。建議每日2次，趁熱飲用。（各人體質不同，如有疑問應先向註冊中醫或醫生查詢。）

● 葱豉湯

香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑分享葱豉湯食譜，適合初起感冒、咽喉痕癢。一般成人、長者或兩歲以上小朋友可服用，不過嚴重長期病患者或2歲以下幼兒不宜。

葱豉湯材料：生薑 2片、蘇葉 2片、大棗 2枚、葛根 20克、淡豆豉 15克、葱白 30克（約3至4棵去葱尾）

製法：全部材料以3碗水用大中火煮15分鐘，煎至1.5碗水。（各人體質不同，如有疑問應先向註冊中醫或醫生查詢。）

● 感冒初起 胡椒豬肚湯溫中驅寒 早或午飲只限一碗 胃病胃炎不宜【附食譜】

● 感冒勿吃雞？中醫解迷思：熱證高燒喉痛黃痰不宜吃 飲食宜清淡易消化有營養

● 感冒食燉洋葱、燉橙、可樂煲薑助紓緩？中醫解迷思：燉洋葱風熱感冒喉痛發燒不宜、燉橙助排痰忌亂服

咳嗽紓緩方法︰

● 紓緩乾咳、痰咳、喉嚨痛︰梨乾無花果蜜糖水、南北杏陳皮燉粥、甘草羅漢果水

● 分清止咳藥 免愈食愈咳

● 痰咳乾咳配方大不同 「咳素」祛痰非止咳

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