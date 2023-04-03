洗衣機內膽清潔有法　家務助理導師：用梳打粉、白醋天然環保【附使用洗衣機提醒】 (09:08)

洗衣機用得多，內膽變骯髒，怎麼辦？僱員再培訓局（ERB）「家務助理基礎證書」課程導師計福明表示，每次用洗衣機洗衫，過程中會殘留衣物棉絮、油垢、洗衣粉等，加上濕氣，容易引致發霉，甚至在洗衣時出現漂浮雜質。市面上有不少產品可清潔洗衣機內膽，一般依照說明清潔，效果不俗。若擔心產品含化學成分或對洗衣機造成損害，計福明建議可用梳打粉或白醋清潔洗衣機內膽，天然又環保。