兩會重溫｜習近平展開國家主席第三任期、李強新任國務院總理【附中國憲政架構圖】 (16:00)

‧國家主席習近平

69歲的習近平以2952張贊成票，全票連任國家主席、軍委主席，展開其第三個5年任期。習近平是陝西富平人，1974年1月加入中國共產黨，清華大學人文社會學院馬克思主義理論與思想政治教育專業畢業。

習近平全票連任國家主席 展第三任期

習近平：堅定不移貫徹一國兩制 強國建設離不開港澳長期繁榮穩定

十四屆全國人大一次會議閉幕 習近平講話全文【短片】

‧國務院總理李強

新任國務院總理李強現年63歲，1982年起在家鄉浙江從政。習近平過往主政浙江時，李強曾擔任省委常委、秘書長，是習最信任的人之一。李強2013年出任浙江省長，2016年調任江蘇省委書記。他亦曾於2003年到香港理工大學進修，獲高級管理人員工商管理碩士學位。

李強當選總理 首務穩經濟增長

曾執政蘇浙滬 務實重商重民本

李強：港澳作用及地位「只會加強 不會削弱」 發展遇困難只屬暫時性質

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‧全國政協主席王滬寧

現年67歲的王滬寧出任全國政協主席。山東萊州人，學者出身，曾於2002年至2020年間擔任中共中央政策研究室主任，是江澤民、胡錦濤、習近平連續3任中共中央總書記主要撰稿人，中共十九大晉身政治局常委，去年二十大後連任。

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王滬寧主持政協閉幕 向汪洋致敬 強調發揚鬥爭精神敢發聲 大是大非上要立場堅定

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