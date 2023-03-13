防蚊五貼士　消委會提醒：先防曬後用驅蚊劑、做完運動較惹蚊 (08:20)

防蚊五貼士

1. 揀選含25%至30%避蚊胺（DEET）的驅蚊產品，可提供逾6.5小時驅蚊效能。留意兒童應盡量使用較低濃度的含DEET產品（上限為10%），6個月或以下的嬰兒則不應使用含DEET產品。[相關報道：防蚊慎選驅蚊劑 多種驅蚊成分不適合嬰幼兒【附5種常見驅蚊成分資料】]

2. 驅蚊產品的成分如DEET和IR3535，可溶解含膠質的物品或某些合成纖維，例如相機、手機、膠框眼鏡等，可能會對物品造成損壞，應小心使用。[相關報道：DEET可溶膠或毁手機衣物]

3. 先防曬後用驅蚊劑，應先塗防曬產品，等待約15至30分鐘後待完全吸收及乾透，才塗上驅蚊產品。[相關報道：皮膚科醫生教路：防曬驅蚊有順序]

4. 郊遊應穿淺色、寬鬆的長袖衫褲，避免使用有香味的化妝品或護膚品，以及避免於草叢密集處或樹蔭下休息。

5. 剛做完運動、出汗較多或體溫較高的人較惹蚊。蚊可檢測環境中的二氧化碳量，當二氧化碳增加時，蚊會知道人在附近，並會移動至該範圍內；人體處於較活躍的時間如進行運動時，呼出的二氧化碳量會較多。

驅蚊實用資訊：

防蚊慎選驅蚊劑 DEET可溶膠或毁手機衣物 多種驅蚊成分不適合嬰幼兒【附5種常見驅蚊成分資料】

防曬驅蚊有順序 皮膚科醫生教路：先塗防曬隔15分鐘用驅蚊劑

驅蚊產品使用四注意 皮膚科醫生：先塗手腕測試過敏反應 勿直接噴在面上

源頭入手 善用滅蚊武器

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2020年消委會報告：7款驅蚊劑含避蚊胺濃度高於10% 兒童應避免使用（附名單）

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