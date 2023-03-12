起牀腰痠背痛或因肌肉緊張　物理治療師教睡前＋起牀伸展4招【短片示範】 (08:41)

睡前+起牀4伸展動作

1. 嬰兒式下背伸展

【作用】幫助放鬆因久坐而容易緊張的腰背肌肉。

【動作】跪在牀上，臀部靠近腳跟，雙手慢慢向前爬，將胸口壓向牀，保持約10秒，慢慢放鬆，再重複，做3至5組。

2. 眼鏡蛇式腹部伸展

【作用】伸展因寒背而緊張的腹部肌肉。

【動作】趴睡在牀上，手肘對肩膀，撐起身體，小幅度地挺起腰；若身體柔軟，可以用手掌撐起身體，手肘伸直，挺腰幅度更大，伸展效果更明顯，挺起腰保持約10秒，慢慢放鬆，再重複，做3至5組。

3. 鴿子式臀部伸展

【作用】久坐或長期站立，臀部肌肉尤其是梨狀肌易緊張，此動作可以伸展及放鬆臀部肌肉。

【動作】前腳向外擺，呈L形，後腳屈曲放身後，雙手慢慢向前爬，將胸口壓向牀，至臀部和大腿有拉扯感覺，停留約10秒，放鬆，再重複，做3至5組，換腳再做。若身體柔軟，後腳可伸直，有助伸展及放鬆髂腰肌。

4. 仰臥側身轉腰背及下肢伸展

【作用】幫助伸展腰椎、臀部肌肉和四頭肌。

【動作】側睡在牀上，留意睡在枕頭要承托頸椎，可用毛巾幫手。抱住上面腳（靠近天花板的腳）的膝蓋靠近胸口，下面腳慢慢向後拉，若身體不夠柔軟，可用毛巾幫手，上半身慢慢轉向天花板，雙肩貼近牀，停留約10秒，放鬆，再重複，做3至5組，換腳再做。

採訪：何芍盈 拍攝及剪接：林梓晴

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