衣物清洗小知識：內衣、襪宜勤洗防細菌滋生　運動衫忌風筒吹完再著 (15:03)

勤洗衣物：內衣褲、襪、緊身衣物、運動服

英國倫敦西敏寺大學醫用微生物學系資深講師Manal Mohammed表示，內衣褲、襪、緊身衣物、運動服每次穿過後應清洗，因皮膚上有天然細菌，該些衣物接觸皮膚後，隨着人在活動時排汗，細菌在濕潤環境下大量繁殖，故此需要勤清洗。

風筒吹運動衣物加劇細菌滋生

有些人會以風筒吹乾運動衣物，方便翌日再穿。美國紐約紀念斯隆-凱特琳癌症中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）皮膚科助理醫生Anthony Rossi稱，熱力有助細菌滋生，應以肥皂及水清洗，尤其熱水可助清除塵垢及皮脂，從而清除細菌。

襪須洗淨防真菌感染

鞋襪也要留意，皮膚科醫生Jeremy Fenton指出，腳及腳趾受真菌感染情況普遍，要確保襪子清洗乾淨才穿上。他續說，鞋內溫暖、昏暗、潮濕，是培植真菌的最佳環境。他建議，每月至少清潔鞋或鞋墊一次。

外套、睡衣清洗視乎排汗

至於外套、睡衣、牛仔褲等，則視乎穿著者排汗、衣物潔淨程度而定。以睡衣為例，Rossi指出，若在睡前洗澡、有穿內衣褲、沒什麼排汗，便毋須每天清洗。外套由於較少接觸到皮膚，也不一定要洗得太頻密，「若每天也穿，那可能要每兩周洗一次」。

（CNN）

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