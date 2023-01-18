洗衫Q&A｜洗衣機洗衫常見5問題　家務助理導師教路：先放洗衣珠後放衣物、較髒衣物先入洗衣機 (08:45)

洗衣機洗衫，有什麼要注意？洗完衫洗衣機門是否要長開？僱員再培訓局（ERB）「家務助理基礎證書」課程導師計福明接受明報電子平台組記者訪問，拆解使用洗衣機洗衫5個常見問題。
問：洗衣珠應該怎麼用？
答：宜先放入洗衣珠才放衣物。現時用洗衣珠洗衫變得普遍，就經驗而言，洗衣珠捲入衣物或礙洗衣珠溶解。
問：洗衣機洗衫有無順序？
答：無論是俗稱「大眼雞」的前置式洗衣機，還是頂揭式、葉輪式，洗衫時可將大件衣物先放進洗衣機，較細小衣物（如襪子）放最上面，有助保持洗衣機槽的穩定和耐用。較骯髒的衣物亦可先放入洗衣機，有助減低清洗時污水流下將其他衣物弄得更髒的機率。葉輪式洗衣機尤其適合用此方法。
問：洗衫前，衣服拉鏈鈕扣如何處理？
答：衣物如有拉鏈或鈕扣，應先將拉鏈拉好、鈕扣扣好，可以避免金屬弄壞其他衣物及幫助固定衣服形狀。
問：衣服應否反轉洗？
答：大部分衣物都宜反轉冼，有助避免衣物互相磨擦造成的損壞，如起毛粒、掉色等。
問：洗衣機門應否長開？
答：洗衣機門長開可避免內膽發霉，假若要關上，最好先確定內膽完全變乾。
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