世界盃｜世界盃無「英國隊」？ 威爾斯相隔64年再入32強　分組賽對撼英格蘭成焦點 (10:01)

卡塔爾世界盃正進行32強分組賽，來自英國、同屬B組的英格蘭和威爾斯於香港時間11月30日凌晨3時對戰。英格蘭隊是世界盃決賽周32強常客，反之威爾斯隊則是64年以來，再度重返決賽周，兩隊對壘勢成為焦點。
世界盃沒有英國隊？
「大不列顛及北愛爾蘭聯合王國」（United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland，即英國）由英格蘭（England）、蘇格蘭（Scotland）、威爾斯（Wales）及北愛爾蘭（Northern Ireland）及一些島嶼聯合組成，現時國家元首為英王查理斯三世。
世界盃主辦單位國際足協（FIFA）於1904年成立，有來自世界各地的二百多個成員組織，而早在FIFA成立以前，英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭已有所屬的足球總會，其後四個地區各自組隊參加世界盃，以致世界盃並沒有一隊冠以「英國隊」為名的隊伍出戰。
英國四區足球總會組成年份：
英格蘭 1863年
蘇格蘭 1873年
威爾斯 1876年
北愛爾蘭 1880年
英格蘭、威爾斯對戰：
11月30日（周三） 03:00 威爾斯 vs. 英格蘭
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