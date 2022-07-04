世界盃2022｜美斯首仗入球難阻阿根廷輸波　美斯五度戰世盃4屆有入球【多圖重溫】 (14:42)

美斯兩件事：親切對小球迷、對太太長情

1. 與小球迷合照

2017年，美斯到烏拉圭出戰世界盃外圍賽，回酒店時一個小球迷想上前被隨行保安驅離，當場痛哭。美斯看到後要求保安讓小球迷帶回來，擁抱他並與他合照。

2. 家庭生活美滿

美斯與青梅竹馬女友安東妮娜（Antonella Roccuzzo）於2017年結婚，兩人育有3個兒子。美斯曾坦言從5歲時就看中太太，兩人一同長大，相愛多年，十分長情。

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