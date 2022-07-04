世界盃2022｜美斯首仗入球難阻阿根廷輸波　美斯五度戰世盃4屆有入球【多圖重溫】 (14:42)

35歲美斯（Lionel Messi）今屆是第5度代表國家隊阿根廷出戰世界盃，亦是最後一屆出戰世界盃。美斯2000年出身巴塞青訓，2006年起連續五屆參加世界盃，其中在2006年、2014年和2018年世界盃均取得入球。昨晚（22日）卡塔爾世界盃，阿根廷分組賽首仗對沙特阿拉伯，美斯早段射入12碼先開紀錄，成為在4屆賽事建功的阿根廷球員，惜球隊最終反負1:2輸波。美斯這位阿根廷隊長在球場力爭入球，本文以圖片重溫美斯在五屆世界盃的拼搏一刻。相關報道：美斯入12碼開紀錄 難阻阿根廷爆冷反負沙特阿拉伯
美斯兩件事：親切對小球迷、對太太長情
1. 與小球迷合照
2017年，美斯到烏拉圭出戰世界盃外圍賽，回酒店時一個小球迷想上前被隨行保安驅離，當場痛哭。美斯看到後要求保安讓小球迷帶回來，擁抱他並與他合照。
#EliminatoriasEnTyC ¡El sueño del pibe! Mirá. pic.twitter.com/XrGJvb1JD1
— TyC Sports (@TyCSports) August 30, 2017
2. 家庭生活美滿
美斯與青梅竹馬女友安東妮娜（Antonella Roccuzzo）於2017年結婚，兩人育有3個兒子。美斯曾坦言從5歲時就看中太太，兩人一同長大，相愛多年，十分長情。
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