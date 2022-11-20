卡塔爾世界盃2022｜世界盃實用資訊一文睇　重點賽事時間表、電視免費直播場次、商場直播 (15:07)

世界盃今晚（香港時間21日凌晨零時）揭幕戰，本文整理開波前必睇實用資訊，包括重點賽事時間表、不同組別對戰前瞻、電視免費直播、商場直播資訊、睇波揀零食營養師貼士等。
● 電視免費直播、商場直播
商場64場世盃足本直播 屯門市廣場540吋大電視、奧海城增設英語旁述
- 屯門市廣場
- 奧海城
- 荃灣如心廣場
- 荃灣荃新天地
- 中環街市（須憑消費換領入場券）
● 分組賽重點賽事（香港時間）
【A組】揭幕戰：卡塔爾對厄瓜多爾（11月21日凌晨零時）
【A組前瞻】橙軍中生代不足難言爭霸 雲迪積克爆發力倒退 可靠射手欠奉成死穴
【B組】英格蘭對伊朗（11月21日晚上9時）
【B組前瞻】修夫基黔驢技窮窒礙三獅 追求默契抱殘守缺 變招欠奉淘汰賽見真章
【C組】阿根廷對沙特阿拉伯（11月22日晚上6時）
【C組前瞻】美斯傷患左右阿根廷命運 最後探戈受跟腱炎困擾 考驗史帥調兵減倚賴
【D組】法國對丹麥（11月27日凌晨零時）
【D組前瞻】高盧雄雞衛冕非天方夜譚 中場遇傷兵潮拆骨 人腳質素足保送出線
【E組】德國對西班牙（11月28日凌晨3時）
【E組前瞻】德西格食格 藍武士堪憂 戰術類近相形見絀 森保一承襲前朝難破宿命
【F組】比利時對摩洛哥（11月27日晚上9時）
【F組前瞻】比利時難逃季軍魔咒 黃金一代步夕陽 人才凋零成致命傷
【G組】巴西對瑞士（11月29日凌晨零時）
【G組前瞻】森巴劍指冠軍還看心態 尼馬攻堅拍檔昇華 雙翼齊飛「扭」盡六壬
【H組】葡萄牙對烏拉圭（11月29日凌晨3時）
【H組前瞻】葡軍故步自封難寄厚望 山度士戰術單調 分組賽強敵環伺隨時觸礁
● 捱夜睇波吃零食
揀零食4健康貼士 營養師：深夜吃高脂煎炸零食易致胃酸倒流【附低卡低脂零食之選】
深夜睇波飲啤酒影響睡眠易致肥 營養師建議零卡路里、無酒精啤酒代替
● 卡塔爾世界盃知多啲
世界盃2022 明報專輯：bit.ly/3gdDWmJ