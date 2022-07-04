消費券2022｜八達通首階段尾期千元11月16日最後一次發放　10月31日前合資格消費須夠4000元 (16:56)

以八達通領取政府消費券的市民留意，如果尚未領取2022年消費券第一階段的尾期1000元，須在10月31日或之前累積夠4000元「合資格消費」，才能於11月16日領取該1000元消費券。如「合資格消費」累積總額於10月31日或之前仍未達到指定要求，將不會獲發尾期消費券1000元。
另外，八達通第一階段消費券的領取期限為今年12月31日，市民須在當天或之前拍卡領取，否則失效。
而在2021年消費券計劃下以支付寶香港、Tap & Go拍住賞或WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民留意，該筆5000元消費券的使用期限是2022年10月31日，若逾期未用將失效。
八達通合資格消費為何累積不足？睇片學八達通App查閱「不合資格消費」
消費券不適用於9類消費交易 不計入八達通「合資格消費」
八達通Q&A：第一階段尾期1000元消費券未領 第二階段會否領不到？一文解答疑問
八達通推換卡計劃 換卡會否影響領消費券及「合資格消費」累積？
市民可透過以下途徑，查詢八達通累積「合資格消費」是否達標：
．八達通手機應用程式
．到八達通網站，輸入八達通號碼及登記參考編號可查閱（連結）
．指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」（八達通服務站地點）
．八達通客戶服務熱線：2969 5588
消費券2022 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR