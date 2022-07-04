政府近200燒烤場地11月3日起重開　一文睇九大熱門燒烤場【附連結】 (21:20)

政府今日（27日）宣布，政府轄下燒烤地點由11月3日起重開，漁護署157個燒烤地點及康文署41個燒烤場同日起陸續恢復服務。本文整理9個熱門燒烤場資料，供市民參考。（相關報道：政府新冠疫情記者會放寬措施重點【短片】）
大美督燒烤場【連結】
地址：大埔大美督路
設施：40組燒烤爐連椅桌
獅子山公園燒烤場【連結】
地址：九龍黃大仙竹園道
設施：26個燒烤爐、26組餐桌及座椅（位於燒烤場內）、男女洗手間、兒童遊樂場、長者健體園地
清水灣第一灣泳灘燒烤場【連結】
地址：清水灣道大環頭
設施：15個燒烤爐、桌椅、洗手間
舊咖啡灣泳灘【連結】
地址：青山公路 18 3/4咪
設施：23個燒烤爐、小食亭、洗手間
蝴蝶灣公園【連結】
地址：屯門45區龍門路，蝴蝶灣旁鄰近美樂花園
設施：80個燒烤爐、洗手間、兒童遊樂場、長者健體園地
八仙嶺郊野公園
地址：
．新娘潭路燒烤區-涌背段【連結】（各燒烤場設7至50個燒烤爐）
．新娘潭路燒烤區-新娘潭段【連結】（兩燒烤場分別設7及33個燒烤爐）
．新娘潭路-烏蛟騰及降下坳段燒烤區
．新娘潭路-涌尾段燒烤區
城門燒烤區【連結】
地址：城門郊野公園
設施：8燒烤場分別設4至37個燒烤爐，合共142個
香港仔水塘燒烤區【連結】
地址：香港仔郊野公園
設施：3燒烤場分別設12至22個燒烤爐，合共48個
柏架山道燒烤區及康山燒烤地點【連結】
地址：大潭郊野公園（鰂魚涌擴建部分）
設施：5燒烤場分別設4至16個燒烤爐，合共46個