皮膚乾燥痕癢　中醫教按兩穴位助紓緩【短片示範】 (15:35)

兩穴位助紓緩皮膚乾燥痕癢

1. 太淵穴

位置：腕掌側橫紋橈側，橈動脈搏動處。（見圖2）

功效：幫助皮膚抵抗秋季燥邪，有宣肺平喘及清咽消腫的作用。

按法：用手指以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可。一組10次，每日可按3組。

2. 曲池穴

位置：肘橫紋外側端，屈曲手肘時，以橫紋末端對肘尖的中間點。（見圖3）

功效：幫助皮膚止痕，而且能疏邪熱，祛風濕，利關節，調氣血，有助改善皮膚病。

按法：用手指以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可。一組10次，每日可按3組。

註：上述按摩方法一般人均適用，如有疑問或身體感到不適，應立即停止，並向註冊中醫或醫生查詢及求醫。

文：何芍盈

示範：陸秋燕

拍攝及剪接：林梓晴

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