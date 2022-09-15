皮膚乾燥痕癢　中醫教按兩穴位助紓緩【短片示範】 (15:35)

皮膚乾燥痕癢，按穴位有助紓緩。註冊中醫胡玘君表示，中醫認為「肺主皮毛」，皮膚好，代表肺功能較好，因此可以按太淵穴幫助紓緩秋季皮膚乾燥，亦有助以水潤澤肺，令皮膚抵抗秋季燥邪；曲池穴則有止痕作用。
兩穴位助紓緩皮膚乾燥痕癢
1. 太淵穴
位置：腕掌側橫紋橈側，橈動脈搏動處。（見圖2）
功效：幫助皮膚抵抗秋季燥邪，有宣肺平喘及清咽消腫的作用。
按法：用手指以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可。一組10次，每日可按3組。
2. 曲池穴
位置：肘橫紋外側端，屈曲手肘時，以橫紋末端對肘尖的中間點。（見圖3）
功效：幫助皮膚止痕，而且能疏邪熱，祛風濕，利關節，調氣血，有助改善皮膚病。
按法：用手指以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可。一組10次，每日可按3組。
註：上述按摩方法一般人均適用，如有疑問或身體感到不適，應立即停止，並向註冊中醫或醫生查詢及求醫。
文：何芍盈
示範：陸秋燕
拍攝及剪接：林梓晴
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