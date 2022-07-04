梨｜果商教路：中國南水梨性價比高　日本新甘泉梨、水晶梨不耐放宜盡快食【短片．附選購貼士】 (11:00)

南水梨

特徵︰性價比高、保存度及新鮮度高、產量多，能克服果期不合的問題

價錢︰每個平均12元至20元（細裝）

貼士︰南水梨分大小，南水梨愈大愈甜且愈貴，購買時可視乎個人需要

新甘泉梨

特徵︰齊集水晶梨與豐水梨的優點，有豐水梨的爽脆感和甜度，以及水晶梨的多汁，但平均價錢較貴

價錢︰每個平均60元或以上（可參考上年售價︰每個平均80元，大個新甘泉梨每個平均100元）

貼士︰購買時留意外皮是否太花以及是否新貨，新貨才有爽甜口感，舊貨則沒有。臨近中秋的新甘泉梨較好吃，購買後盡量立即冷藏

二十世紀水晶梨

特徵︰相對經濟較常見，多汁又甜、果味夠，惟外皮較硬，食到最後帶點果酸味，影響整體口感

價錢︰每個平均約30元（細裝），中等水晶梨平均約30元至40元，大型水晶梨平均約40元

貼士︰宜購買新貨的日本水晶梨，因水晶梨太舊容易變壞，水晶梨亦不要保存太耐，宜盡快吃

註：上述價錢只供參考，臨近中秋水果價格或會上調

中秋水果 實用資訊：

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