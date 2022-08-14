掛頸風扇｜風扇勿吹頭頂眼鼻頸後　中醫提醒隔3至5分鐘轉位置 (14:25)

酷熱天氣下，不少人常備小風扇，近年流行的掛頸式風扇，主要吹向面部、下巴和頸部位置，長時間吹風扇會否有損健康？香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑接受明報電子平台組訪問，講解掛頸小風扇使用注意，他提醒勿將風扇吹向頭頂、眼、鼻和頸後的位置。
長者血壓不穩留意溫度驟升驟降
林冠傑稱，從中醫角度而言，風扇吹頸並非大問題，惟頸脊旁有兩條脊動脈，若長者本身血壓很高或很低，突然溫度急降急升可能會影響血壓，應留意風扇吹頸時間勿太久，每3至5分鐘就要轉一轉位置。他補充，風扇吹向面部相對較好，惟不要吹向眼、鼻，吹眼容易風沙入眼，導致眼睛發炎；吹鼻會直接刺激鼻咽，可能激發鼻敏感。
掛頸小風扇使用建議：
‧ 風扇盡量遠離身體，大約隔一個手掌位。
‧ 切勿將風扇吹向頭頂的百會穴（圖2）、頸後的大椎穴（圖3），或直接吹向五官。
‧ 每隔3至5分鐘轉位，待身體慢慢降溫。風扇可吹向頭部、面部、頸部、枕位，也可吹向衫內保持乾爽；切勿一直吹向同一位置，尤其一吹風就容易頭暈、頭痛的人須留意。
文：張可兒
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