3+4檢疫｜海外返港者開心慳2000元酒店錢　稱「3+4」檢疫新安排信息混亂【短片】 (20:52)

Ryan稱，一晚檢疫酒店房價約1000元，現可在陰性檢測結果下提早兩天、即本月12日離開，節省約2000元，笑言「諗住儲起佢，因去完交流已臨近破產邊緣」。對於在4天「家居醫學監察」期間手持黃碼，未能進入食肆等處所，Ryan認為不方便，有感「既然可以早啲畀我出來，我可以入商場，為何不可以入商場餐廳食嘢呢？」

Ryan又提到新「3+4」檢疫安排信息混亂，例如今早有酒店職員告訴他在8月12日獲得快測陰性結果後，可到酒店大堂做核酸檢測，獲得陰性結果後便可離開，惟另一名職員其後告知他，應是離開酒店後在社區檢測中心做。

按政府昨日公布資料，從海外地區或台灣抵港者，在強制檢疫、醫學監察及自行監察期間須進行多次檢測：第零天（即抵港當日）在機場進行核酸檢測；第二天在指定檢疫酒店進行核酸檢測；第四天、第六天及第九天在取得當天快速抗原測試陰性結果後，到社區檢測中心、流動採樣站或自費到獲政府認可的本地醫療檢測機構，以專業拭子採樣進行核酸檢測。此外，在強制檢疫、醫學監察及自行監察期間，須每天進行快速抗原測試，直至抵港第十天。

採訪：張可兒

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