牛油果油助抗炎抗敏感　選購使用三注意　冷壓初榨營養價值較高 (09:36)

牛油果油選購使用三注意

1. 進行體重管理的人應留意食用分量──牛油果油跟其他食油一樣含有熱量，一湯匙牛油果油約有135 kcal。

2. 留意有否標明冷壓或初榨──冷壓或初榨牛油果油的營養價值一般較高。

3. 留意成分表，100%純牛油果油最佳──部分牛油果油或會混合其他物質。

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食油‧煙點｜油炸或烘焗宜選煙點高食油 煙點低於180°C適合較低溫烹調

食油‧飽和脂肪酸｜椰子油單元或多元不飽和脂肪酸含量低 飽和脂肪酸含量高

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