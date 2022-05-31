夏天長吹冷氣易致「冷氣病」　中醫教4招改善及預防 (08:30)

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4招改善及預防「冷氣病」

1. 進出室內外避免極大溫差。轉換地方時盡量減低溫差，例如從外面回家後最好不要立即涼冷氣，先在室溫陰涼處停留一會，待身體逐漸適應再吹冷氣。

2. 每小時郁動身體。上班族長坐冷氣房，可以每小時郁動一下身體，例如去洗手間、去茶水間飲水或做伸展運動，幫助血氣運行。

3. 頭頂、頸椎、肚子（肚臍上下）、腰骨及腳底避免吹冷氣。

4. 薑水抹身。林冠傑指出，若人體毛孔開合失調，可能會減低禦寒能力，較易引致「冷氣病」，以薑水抹身可以幫助紓緩。當身體感到虛寒或在洗澡後，可用半碗老薑，老薑以刀柄輕拍，加8碗水煲沸後滾10分鐘（或老薑加熱水浸10分鐘），再加1至2茶匙米酒，以毛巾浸透薑水再扭至全乾抹身。留意，抹身後應立即穿回衣服，避免着涼。

文：何芍盈

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