夏天長吹冷氣易致「冷氣病」　中醫教4招改善及預防 (08:30)

上班族長坐冷氣房，容易出現周身骨痛、關節痛、頭暈頭痛、手腳冰冷等問題。香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授、註冊中醫林冠傑表示，長時間待在冷氣房或夏天從室外進入室內時有溫差，都可能會引發不適，俗稱「冷氣病」。從中醫角度來看，體質陽虛的人、小朋友、長者及手術初癒的人較易有「冷氣病」，林冠傑建議4招改善及預防「冷氣病」。［五穴位保暖助紓緩「冷氣病」］
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4招改善及預防「冷氣病」
1. 進出室內外避免極大溫差。轉換地方時盡量減低溫差，例如從外面回家後最好不要立即涼冷氣，先在室溫陰涼處停留一會，待身體逐漸適應再吹冷氣。
2. 每小時郁動身體。上班族長坐冷氣房，可以每小時郁動一下身體，例如去洗手間、去茶水間飲水或做伸展運動，幫助血氣運行。
3. 頭頂、頸椎、肚子（肚臍上下）、腰骨及腳底避免吹冷氣。
4. 薑水抹身。林冠傑指出，若人體毛孔開合失調，可能會減低禦寒能力，較易引致「冷氣病」，以薑水抹身可以幫助紓緩。當身體感到虛寒或在洗澡後，可用半碗老薑，老薑以刀柄輕拍，加8碗水煲沸後滾10分鐘（或老薑加熱水浸10分鐘），再加1至2茶匙米酒，以毛巾浸透薑水再扭至全乾抹身。留意，抹身後應立即穿回衣服，避免着涼。
文：何芍盈
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