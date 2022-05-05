立夏．二十四節氣｜立夏天氣濕熱易損脾胃　中醫推介4食材清熱生津 (08:14)

二十四節氣的立夏，是夏季的第一個節氣，註冊中醫鄭智仁表示，立夏氣溫逐漸升高，雨水隨之增多，中醫認為「脾喜燥惡濕」，此時脾胃容易損傷，消化能力下降，亦較易引發急性腸胃炎等胃腸疾病。若身體得不到充足營養，也易感到疲乏，體力虛弱。