立夏．二十四節氣｜立夏天氣濕熱易損脾胃　中醫推介4食材清熱生津 (08:14)

二十四節氣的立夏，是夏季的第一個節氣，註冊中醫鄭智仁表示，立夏氣溫逐漸升高，雨水隨之增多，中醫認為「脾喜燥惡濕」，此時脾胃容易損傷，消化能力下降，亦較易引發急性腸胃炎等胃腸疾病。若身體得不到充足營養，也易感到疲乏，體力虛弱。
心通於夏氣 注意心血管相關疾病
鄭智仁提醒，中醫認為「心通於夏氣」，天氣炎熱心跳加快，使心臟負擔加重，心血管疾病、高血壓病人宜多加注意。夏季出汗多，血液水分減少，較易出現心肌梗塞。立夏濕熱天氣容易引起皮膚問題例如濕疹、過敏性皮炎、丘疹性蕁麻疹等，亦容易令情緒波動，影響血液循環，出現血壓波動、頭痛及心絞痛等情況。鄭智仁推介適合立夏進食的4種食材。
立夏4食材
1. 荷葉
功效：性涼味苦、辛，歸心、肝、脾經。具消暑利濕、健脾升陽及散瘀止血的作用，可用於暑熱煩渴、頭痛眩暈、水腫、食少腹脹、泄瀉等病症。
進食注意：脾胃虛弱、腹痛腹瀉、久病陽虛肢冷、肺寒咳嗽的人不宜多吃。
2. 冬瓜
功效：性涼味甘、淡，入肺、大腸、小腸、膀胱經。能潤肺生津、化痰止渴、利尿消腫、清熱祛暑，以及解毒排膿，可用於暑熱口渴、痰熱咳喘、水腫、脹滿等病症。
進食注意：脾胃虛弱、腹痛腹瀉、久病陽虛肢冷、肺寒咳嗽的人不宜多吃。
3. 烏梅
功效：性平味酸、澀，入肝、脾、肺、大腸經。有斂肺、生津及澀腸的功效，可用於久咳、久瀉、虛熱煩渴、痢疾、嘔吐等病症。
進食注意：胃酸過多、急性咳嗽的人，以及慢性支氣管炎發作時不宜多吃。
4. 黃瓜
功效：性涼味甘，入脾、胃、大腸經。具清熱利濕、解毒消腫及生津止渴的作用，可用於暑熱煩渴、咽喉腫痛、水腫等病症。
進食注意：脾胃虛弱、腹痛腹瀉、久病陽虛肢冷、肺寒咳嗽的人不宜多吃。
註：各人體質不同，如有疑問應向註冊中醫或醫生查詢。
夏天養生：
中醫立夏4食譜：冬瓜荷葉茶、冬瓜薏米赤小豆湯、黃瓜粟米蘿蔔湯、烏梅飲
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