5月28日新冠疫情重點一覽 (20:22)

本港今日（28日）新增270宗新型冠狀病毒個案，多一名新冠患者在公立醫院離世。食物及衛生局長陳肇始表示，當局正研究要求抵港者在第7日至第12日之間多做一次檢測，細節有待衛生防護中心建議。衛生防護中心今午公布，位於中環德己立街32號加州大廈的ZENTRAL酒吧出現新冠病毒感染群組，11名染疫顧客互不相識；當中一名患者為兼職籃球教練並於中學任教，5月24日發病同日曾為30名學生上課，事後有6名學生染疫。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
增270個案 德思齊加拿大國際學校多一陽性 最先發病學生與麥當勞群組患者居同一大廈
中環加州大廈ZENTRAL酒吧爆發11個案 染疫籃球教練6學生陽性【短片】
●隔離檢疫
●社區情況
●強制檢測
42地點納強檢 會展嚐聚坊、馬鞍山及西營盤多幢大廈等【附名單】
●圍封強檢
沙田愉翠苑愉欣閣950人完成檢測 揭一新冠陽性、一不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】