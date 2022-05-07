香港常見4種外來龜：巴西龜、中華花龜、大鱷龜、偽地圖龜　漁護署提醒勿放生寵物龜 (14:25)

1. 巴西龜——俗稱「紅耳龜」，原生於北美洲，現已廣泛分佈於本港水塘及公園的池塘。背甲呈橄欖綠色及帶有黃色條紋。腹甲呈黃色，帶有黑斑。由眼到頸部有黃色的條紋，眼後有明顯紅斑，其紅斑及條紋會隨年紀增長而減退。【更多巴西龜資訊】

2. 中華花龜——原生於中國及越南等地，背甲呈深棕色或黑色，脊棱突出，側棱不明顯。腹甲呈黃白色，盾片帶有黑斑。頭至頸部有多條黃色幼紋。

3. 大鱷龜——原生於北美洲，背甲呈黑色或橄欖綠色，具三條脊棱，腹甲細小，呈十字形。頭大尾長，眼睛周圍具散開的黃色斑紋。咬合力極強，捕食時會張開嘴巴，以模仿蠕蟲動作的粉紅舌頭來吸引獵物。

4. 偽地圖龜——原生於北美洲，背甲呈棕色或橄欖色，脊棱為鋸齒狀。腹甲呈黃色並帶有黑斑。頭及頸密佈黃色細紋，眼後有「L」形黃色粗紋延伸至頸部。

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