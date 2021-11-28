香港濕地過冬4水鴨：琵嘴鴨喙部獨特　白眉鴨體型細　紅頭潛鴨、鳳頭潛鴨潛水高手【多圖】 (12:30)

1.琵嘴鴨

琵嘴鴨（Northern Shoveler）有獨特的匙狀喙部，配有細疏狀的喙緣，常於開闊的淺水區左右掃動喙部，濾食水中及泥中的食物，如浮游生物、軟體動物及種子等。雄鳥喙部為黑色，眼睛黃色，於繁殖期時頭部呈金屬綠色，胸部配有白色的羽毛。雌鳥喙部為黃色，眼睛及全身大致褐色。

2.白眉鴨

白眉鴨（Garganey）體型較細小，雄鳥飛行時會顯出翼上灰藍色的羽毛，繁殖期白色眉紋更會延伸至後頸側。雌鳥嘴基有淺色斑，眼睛上下各有淡色斑。白眉鴨常於淺水區覓食，如種子、水藻、螺類及昆蟲等。

3.紅頭潛鴨

紅頭潛鴨（Common Pochard）是稀少的冬候鳥，喙部黑色，中段為灰藍色，背部及腹部為灰色。雄鳥有紅色的眼睛，繁殖期頭至頸部為紅褐色，胸部覆蓋黑色的羽毛。雌鳥眼睛為暗褐色，頭至胸部呈褐色。紅頭潛鴨善於潛水，以水草、魚類、螺類等為食物。

4.鳳頭潛鴨

鳳頭潛鴨（Tufted Duck）眼睛黃色，喙部灰藍色，頭後有一束飾羽。繁殖期時，雄鳥頭至頸部呈黑色，有紫色金屬光澤，翼下及腹部為白色，頭後長有較長的飾羽。雌鳥全身大致褐色。鳳頭潛鴨喜歡成群漂浮在深水處，善於潛水，捕食魚類、螺類、水生昆蟲及種子等。

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