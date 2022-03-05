香港4種淡水龜屬極危或瀕危　平胸龜、三線閉殻龜、烏龜、眼斑水龜一圖睇清 (14:21)

1. 平胸龜——棲息於高地河溪，又稱「鷹嘴龜」或「大頭龜」。上顎有像鷹嘴的喙，背甲啡色，腹甲細小呈灰黃色，身體呈極扁平狀，頭大及不能縮入龜殼內。四肢的爪發達，趾間有蹼，具鱗片覆蓋的長尾巴。【更多資訊】

2. 三線閉殼龜——棲息於林地河溪，又稱「金錢龜」，被列為「極危」物種。背甲棕啡色，具三條黑色縱棱。腹甲黑色，整個甲殼能夠完全閉合。頭頂鮮黃色，鼻孔具黑色條紋伸延至淺橙紅色的頸部，四肢粉紅色及啡色，趾間有蹼。【更多資訊】

3. 烏龜——又稱「草龜」或「金龜」，棲息於低地水塘、池塘及沼澤。背甲深棕色，具三條縱棱。腹甲棕黃色，每塊盾片有黑色斑塊。頭頸帶有黃色條紋及斑塊，趾間有蹼。【更多資訊】

4. 眼斑水龜——棲息於山邊河溪。背甲啡黃色及帶有斑點。腹甲黃色及帶有黑斑。頭後側有一對明顯眼斑，雌性頸部帶有黃色條紋，趾間有蹼。【更多資訊】

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