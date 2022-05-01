益生菌｜腸易激綜合症、降壞膽固醇可服哪些益生菌？營養師建議益生菌菌種攻略 (12:59)

市面上益生菌產品逾百種，令人眼花撩亂，明報電子平台組根據澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）資料，整理一些應對身體不同狀況時所需的益生菌菌種。她強調，以下是一些科研指出較全面的菌種，但不代表不在下列的益生菌沒有功效，亦不代表列出的益生菌一定能治療該些疾病和狀況，加上每個人腸道微生態也不同，需要補充的菌種，以及數量都因人而異。