益生菌｜腸易激綜合症、降壞膽固醇可服哪些益生菌？營養師建議益生菌菌種攻略 (12:59)

市面上益生菌產品逾百種，令人眼花撩亂，明報電子平台組根據澳洲註冊營養師潘卓琳（啊家）資料，整理一些應對身體不同狀況時所需的益生菌菌種。她強調，以下是一些科研指出較全面的菌種，但不代表不在下列的益生菌沒有功效，亦不代表列出的益生菌一定能治療該些疾病和狀況，加上每個人腸道微生態也不同，需要補充的菌種，以及數量都因人而異。
抗生素引起肚瀉
．鼠李糖乳桿菌GG株（Lactobacillus rhamnosus GG）
．布拉酵母菌（Saccharomyces boulardii）
腸易激綜合症（IBS）
1.腹脹情況
．嬰兒型比菲德氏菌（Bifidobacterium infantis）
．短雙歧桿菌（Bifidobacterium breve）
．乾酪乳桿菌（Lactobacillus casei）
．植物乳桿菌（Lactobacillus plantarum）
2.腹痛
．龍根菌（Bifidobacterium longum）
．嗜酸乳桿菌（Lactobacillus acidophilus）
．短雙歧桿菌（Bifidobacterium breve）
改善血液膽固醇水平（降壞膽固醇及總膽固醇水平）
．植物乳桿菌（Lactobacillus plantarum）
．乳雙歧桿菌/雷特氏B菌+嗜酸乳桿菌（Bifidobacterium lactis+Lactobacillus acidophilus）
．嗜酸乳桿菌（Lactobacillus acidophilus）
濕疹/異位性皮膚炎*
．乳桿菌屬（Lactobacillus）
．副乾酪乳桿菌（Lactobacillus paracasei）
*消委會指出，根據世界胃腸病學組織在2017年發表的指引文件，暫未有足夠的科研證明哪些益生菌能改善濕疹或敏感狀況。
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