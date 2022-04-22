4月22日新冠疫情重點一覽【附連結：康復紀錄二維碼】 (19:00)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（22日）新增574宗個案，包括290宗核酸檢測陽性及284宗快速檢測陽性；多14名新冠患者在公立醫院離世。政府5月1日起放寬抵港航班熔斷機制，並容許過去14天曾在海外地區逗留的非香港居民入境。另外，文憑試開考首日有20名考生在竹篙灣社區隔離設施應考。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●入境措施
●社區情況
●強制檢測
●圍封強檢
沙田水泉澳邨清泉樓960人完成檢測 揭5新冠陽性、兩不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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