4月12日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (21:56)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（12日）新增1433宗個案，包括735宗核酸檢測陽性及698宗快速檢測陽性；多52名新冠患者在公立醫院離世。公立醫院會為病危新冠患者家屬安排恩恤探訪，探訪者需提供24小時內快測陰性證明，以及事後醫學監測7日。另外，教育局副局長蔡若蓮表示，若復課後學生當日忘了做快速測試，即使回到學校也不可上課，學校需通知家長，家長可接回子女，或同意子女於校內補做快測。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
公院為病危新冠患者家屬安排恩恤探訪 需提供24小時內快測陰性證明 事後醫學監測7日
●復課安排
短片：張竹君稱上學前快測不可與打疫苗相提並論 打針防重症檢測防帶毒回校致爆發
●疫苗接種
●隔離檢疫
皇家太平洋酒店、九龍酒店、香港康得思酒店周四起作檢疫酒店 提供2000房間
●社區情況
●強制檢測
35地點納強檢 葵涌邨綠葵樓、耀東邨耀富樓、興田邨美田樓等【附名單】
●圍封強檢
葵涌華荔邨喜荔樓1680人完成檢測 揭16新冠陽性、7不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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