熱點

消費券2022｜百佳惠康一田購現金券優惠一覽　7-11八達通領消費券送$6優惠券 (12:53)

新一輪電子消費券第一階段今日（7日）起發放，商戶陸續推出消費券優惠，本文整理部分超市、生活百貨、便利店等購買現金券及相關優惠情報，供讀者參考。

‧ 7-Eleven：7-11八達通領消費券送$6優惠券　7仔買$300現金券送$30現金券

‧ 百佳超級市場：買$2000禮券額外送$150優惠券

‧ 惠康超級市場：買$1000購物現金券送$50購物現金券　買$2000送$120

‧ 一田百貨：即日單一發票購買現金禮券每滿$1000即可換領「$110超市現金優惠券」

‧ 萬寧：買$1000禮券送$50禮券　買$3000禮券送$200禮券

屈臣氏屈臣氏「消費券購物賞」 八達通Alipay App用戶下載優惠券專享高達$460獎賞

city'supercity'super會員買$1000禮券贈$100電子禮券  AlipayHK消費折扣高達八五折優惠

‧ 麥當勞：麥當勞App推出3款「消費券搶閘優惠」

‧ KFC：買$200現金禮券可額外獲得總值超過$500優惠券

‧ The Club：Club Shopping電子現金券半價限時搶 消費指定金額賞電子現金券

註 ：優惠詳情以相關機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

消費券網站連結www.consumptionvoucher.gov.hk

消費券2022 實用資訊：

支付寶、微信支付、Tap&Go領券帳戶已註銷？已刪App？一文看如何處理【附連結】

八達通已退還、失效或遺失　如何改登記資料領消費券？【附相關步驟短片】

八達通少於3000元即可拍卡領消費券　次數不限

消費券首輪5000元　八達通須分兩次領

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm

相關字詞﹕消費券 電子消費券 消費券2022 優惠 熱門HOTPICK 編輯推介

上 / 下一篇新聞