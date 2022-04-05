清明．二十四節氣｜清明兩食材：番薯益氣芋頭化痰　中醫提醒脾胃脹氣不宜食【附揀番薯貼士】 (10:36)

二十四節氣的清明，氣溫漸回升，雨水較多。註冊中醫胡玘君表示，清明時節宜適量吃番薯和芋頭，有健脾益氣、化痰和胃的效用。胡玘君提醒，番薯和芋頭容易食到肚脹，烹煮時煮得愈爛，可幫助降低其寡糖含量，減少「頂胃」的感覺。另外亦可以進食與番薯和芋頭功效相若的食物，例如米有助健脾、海帶能軟堅散結、梨和柿子助化痰、薯仔則幫助和胃。［清明前後時寒時暖易生病 宜戶外運動行山「踏青」］
番薯
功效：性平味甘，入脾、腎經，能健脾益氣。番薯提供膠原和黏液多醣，有助保護人體呼吸道、消化道和骨關節的黏膜組織，具潤滑和消炎的作用，保持血管壁的彈性。
進食注意：一日食一個已足夠。番薯易引起腸胃脹氣，令胃腹脹滿不適，脾胃有脹氣的人不宜食用。糖尿病患者亦須慎食，因番薯的糖分含量較高，易導致血糖失控。一般來說，番薯煮得愈爛，除了減少「頂胃」感覺，亦較有健脾作用。
揀番薯貼士：選購番薯時，可留意表面是否有黑斑或皺皮，有黑斑代表容易變壞，皺皮則表示採收已久，較不新鮮。另外，番薯長芽仍然可食用，惟甜度、及營養價值較低，口感亦會變差。
芋頭
功效：性平味甘、辛，入脾、胃經，具軟堅散結、化痰和胃的功效。
進食注意：一日上限為一個拳頭大小的芋頭。脾胃有脹氣的人不宜食用芋頭，皮膚易敏感亦應留意進食分量，因芋頭容易引起腸胃脹氣及令皮膚發癢。
註：各人體質不同，如有疑問應向註冊中醫或醫生查詢。
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