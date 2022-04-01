消費券2022｜各大商場消費券優惠一文睇清【附名單】 (16:29)

‧ 海港城：每日限時限量快閃送出優惠，包括買一送一、低至一折精選商品等。［相關報道：海港城每日快閃優惠：買一送一、優惠低至一折］

‧ 新地12大商場：在指定商場消費滿指定金額，The Point會員最高可獲贈$12,000禮券及禮品，回贈率最高可達100%。［相關報道：新地12大商場：東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場、屯門寶怡商場 最高回贈$12000禮券禮品］

‧ apm：消費每滿100元可儲一個印花及100積分，儲滿5個印花可獲40元電子餐飲優惠券，儲滿10個可獲100元電子餐飲優惠券，The Point會員最高可獲200元。［apm facebook優惠詳情］

‧ 荃灣廣場、新達廣場：在4月2日至5月2日，於荃灣廣場透過任何電子貨幣消費，回贈率高達10%，每日最高可賺取$2400獎賞；同樣時段在新達廣場消費滿指定金額可獲逾$1100優惠券。［相關報道：荃灣廣場、新達廣場消費券優惠］

‧ 沙田新城市廣場：使用消費券購物可獲得春日消費券獎賞、聯場（新城市廣場ｘHomeSquare）有獎遊戲、美食多重賞或泊車優惠。［相關報道：沙田新城市廣場四大優惠 消費回贈單日最高$4380］

‧ HomeSquare：4月7日起推出「消費券‧『家』倍賞4步曲」，送出總值逾$200萬禮品及商戶現金券，配合消費券使用，更可獲得高達$2640禮券。［相關報道：HomeSquare消費券限定家品組合低至二五折起］

‧ 九龍灣MegaBox：於指定MegaBox家品商戶訂購家俬，可優先落訂預留心水產品，待消費券到手時再付尾數。［相關報道：九龍灣MegaBox「先落訂消費券找數」 即日起訂家俬享早鳥優惠］

註 ：優惠詳情以相關機構公布為準

消費券商場優惠2022：bit.ly/3ISvce7

消費券網站連結：www.consumptionvoucher.gov.hk

消費券2022 實用資訊：

支付寶、微信支付、Tap&Go領券帳戶已註銷？已刪App？一文看如何處理【附連結】

八達通已退還、失效或遺失 如何改登記資料領消費券？【附相關步驟短片】

八達通少於3000元即可拍卡領消費券 次數不限

消費券首輪5000元 八達通須分兩次領

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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