3月27日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點、污水陽性大廈】 (19:58)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（27日）新增8037宗個案，包括3555宗核酸檢測陽性及4482宗快速檢測陽性，為連續兩天低於一萬宗水平；多130名新冠患者在公立醫院離世。政府將試行家居疫苗接種計劃網上登記工作，以及為圍封強檢大廈的70歲或以上長者、殘疾者，以及因患病不能外出者登記接種新冠疫苗，以提升接種率。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
港增8037陽性 包括3555核酸檢測、4482快測個案 連續兩日萬宗以下
醫管局稱已理順染疫者入院 倘氣促、持續高燒、血含氧量不正常應盡快求醫
●專家意見
梁卓偉：個案由「極高」到「非常高」水平 憂市民出行回升致疫情反彈
●疫苗接種
聶德權：要「針搵人」 本周試行家居接種網上登記平台 替圍封大廈未打針長者登記【短片】
●隔離檢疫
●社區情況
黃大仙富山邨、上水祥龍圍邨、筲箕灣耀東邨等污水陽性 政府派快速測試包
●圍封檢測/強制檢測
15地點納強檢 葵涌邨春葵樓、筲箕灣耀東邨耀富樓、元朗朗屏邨賀屏樓等【附強檢名單連結】
大埔廣福邨廣平樓廣祐樓2820人完成檢測 揭117新冠陽性、38不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
安心出行
其他
．新冠口服藥｜輝瑞藥減入院死亡風險近九成 默沙東藥不適用懷孕或哺乳婦【附兩口服藥副作用資料．短片】
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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