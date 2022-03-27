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3月27日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點、污水陽性大廈】 (19:58)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（27日）新增8037宗個案，包括3555宗核酸檢測陽性及4482宗快速檢測陽性，為連續兩天低於一萬宗水平；多130名新冠患者在公立醫院離世。政府將試行家居疫苗接種計劃網上登記工作，以及為圍封強檢大廈的70歲或以上長者、殘疾者，以及因患病不能外出者登記接種新冠疫苗，以提升接種率。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增8037陽性 包括3555核酸檢測、4482快測個案 連續兩日萬宗以下

多130患者公院離世 第五波累計7039人死亡

醫管局稱已理順染疫者入院 倘氣促、持續高燒、血含氧量不正常應盡快求醫

●專家意見

梁卓偉：個案由「極高」到「非常高」水平 憂市民出行回升致疫情反彈

●疫苗接種

聶德權：要「針搵人」 本周試行家居接種網上登記平台 替圍封大廈未打針長者登記【短片】

●隔離檢疫

高拔陞：倘疫情反彈亞博館落馬洲河套區收新症

●社區情況

港連續兩天增4位數個案 西九文化區見人流【圖輯】

黃大仙富山邨、上水祥龍圍邨、筲箕灣耀東邨等污水陽性 政府派快速測試包

●圍封檢測/強制檢測

15地點納強檢 葵涌邨春葵樓、筲箕灣耀東邨耀富樓、元朗朗屏邨賀屏樓等【附強檢名單連結】

香港仔鴨脷洲邨利添樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

大埔廣福邨廣義樓封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

粉嶺牽晴間第五座封區檢測 污水新冠陽性疑有隱形患者

大埔廣福邨廣平樓廣祐樓2820人完成檢測 揭117新冠陽性、38不確定個案

黃大仙東頭（二）邨盈東樓335人完成檢測 揭8新冠陽性個案

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快速抗原測試陽性結果申報系統

倘申報快測陽性未能下載隔離令　徐樂堅：致電1836119

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

安心出行

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