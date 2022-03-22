3月22日新冠疫情重點一覽【附連結：最新指定診所名單、確診者居住大廈】 (20:19)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（22日）新增14,152宗個案，包括4296宗核酸檢測陽性及9856宗快速檢測陽性呈報；多190名新冠患者在公立醫院離世。政府即日起重發強制檢測公告，曾到訪較高傳染風險地點的人須進行核酸檢測；另東華三院寰宇殯儀館由下周二（29日）起，轉為專為新冠死者舉辦喪禮的指定瞻仰遺容殯儀館，料每月平均可新增逾400個喪禮時段。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●專家意見
●強制檢測
●疫苗接種
港大研究：打三針防重症及死亡有效率逾九成 籲只打一針科興者再接種復必泰
●社區情況
●圍封檢測
觀塘安達邨善達樓1950人完成檢測 揭124新冠初步陽性、8不確定個案
觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓690人完成檢測 揭24新冠初步陽性、1不確定個案
上水彩園邨彩麗樓1005人完成檢測 揭96新冠初步陽性、38不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
安心出行
其他
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