熱點

3月22日新冠疫情重點一覽【附連結：最新指定診所名單、確診者居住大廈】 (20:19)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（22日）新增14,152宗個案，包括4296宗核酸檢測陽性及9856宗快速檢測陽性呈報；多190名新冠患者在公立醫院離世。政府即日起重發強制檢測公告，曾到訪較高傳染風險地點的人須進行核酸檢測；另東華三院寰宇殯儀館由下周二（29日）起，轉為專為新冠死者舉辦喪禮的指定瞻仰遺容殯儀館，料每月平均可新增逾400個喪禮時段。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增14152陽性　包括4296核酸檢測、9856快測個案

多190患者公院離世　曾接受移植42歲漢已打3針疫苗

陽性個案回落死亡率上升　歐家榮：由感染至惡化有滯後【短片】

財政司長司機染疫　陳茂波快測陰性

●專家意見

梁卓偉指動態清零屬「中轉站」 本港須選抗疫路向

●強制檢測

政府恢復發出強制檢測公告　「安心出行」重發強檢通知

●疫苗接種

港大研究：打三針防重症及死亡有效率逾九成 籲只打一針科興者再接種復必泰

●社區情況

沙田新翠邨、屯門卓爾居等污水陽性　政府派快速測試包

東華三院寰宇殯儀館轉為新冠死者指定瞻仰遺容殯儀館

●圍封檢測

觀塘翠屏（北）邨翠楣樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

梨木樹（二）邨柏樹樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

彩虹邨丹鳳樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

深水埗澤安邨麗澤樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

觀塘安達邨善達樓1950人完成檢測　揭124新冠初步陽性、8不確定個案

觀塘和樂邨建安樓、興安樓和富安樓690人完成檢測 揭24新冠初步陽性、1不確定個案

葵涌葵盛東邨盛逸樓1580人完成檢測 揭44新冠初步陽性

上水彩園邨彩麗樓1005人完成檢測 揭96新冠初步陽性、38不確定個案

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快速抗原測試陽性結果申報系統

倘申報快測陽性未能下載隔離令　徐樂堅：致電1836119

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

新冠口服藥｜輝瑞藥減入院死亡風險近九成　默沙東藥不適用懷孕或哺乳婦【附兩口服藥副作用資料．短片】

血氧儀留意什麼讀數？一文看使用注意

按摩兩穴位 提升免疫力【附按穴位置圖】

頭痛、咽喉痛、流鼻水、咳嗽 按四穴位紓緩【附按穴位置圖】

紓緩喉嚨不適兩茶飲：甘草水、杏仁菊花茶

中醫處方紓緩新冠輕症

中招飲咩湯水好？(港大醫學院中醫藥學院)

中醫遙距診症｜中大中西醫結合醫務中心

中醫遙距診症｜浸大中醫

中醫遙距診症｜東華三院中醫

「送藥到戶」免費服務　為期10周【附查詢電話】

染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】

染疫者在家11項防護措施

照顧染疫兒童5大須知【附5大注意事項】

家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】

患者寵物須檢疫？家居檢疫可帶寵物看獸醫？漁護署話你知點做

安全接收包裹8招

3-17歲接種新冠疫苗 潛在副作用一覽

政府新型冠狀病毒病專題網站

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm

相關字詞﹕新冠疫情 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒 新冠病毒 編輯推介

上 / 下一篇新聞