消委會．電燒烤爐｜標榜無煙實際多油煙　3品牌烤盤溫度分佈不均　溫差逾70度 (13:34)

在家使用電燒烤爐燒烤，難免釋出大量油煙，若空氣不流通更可能構成致癌風險。消委會測試11款電燒烤爐時，亦進行了油煙釋出量測試，發現各樣本煮食時都釋出一定油煙量，其中以「伊瑪牌Imarflex」樣本及聲稱為無煙燒烤爐的「大宇Daewoo」樣本的平均油煙釋出量較高，在這方面評分最低。
消委會建議，用家煮食時可蓋上鍋蓋阻隔油煙，也可開抽氣設備，保持屋內空氣流通。
消委會亦測試各樣本預熱後，烤盤中心及四角的最高溫度，發現「Cuisinart」、「Russell Hobbs」、「Origo」的烤盤溫度分佈不均，最高溫差均超過攝氏70度。
消委會．電燒烤爐 相關報道：
電燒烤爐｜7款電燒烤爐有安全風險 大宇Daewoo非正常操作下3分鐘冒煙着火【附名單】
電燒烤爐｜4款電燒烤爐安全評分滿分 象印燒烤表現佳、億世家慳位抵買【附名單】
消委會 其他報道：
龕位｜龍山寺單人龕位最平近20萬、最高逾248萬 消委會提醒留意各種手續費
鼻敏感噴鼻劑｜6款「處方藥物」噴鼻劑藥房有售 消委會提醒要醫生處方免誤用【附名單】
塑膠玩具｜消委會測試15款塑膠玩具不符歐盟安全標準 1款可致癌塑化劑含量超標近250倍【附名單】
塑膠玩具｜8款Poppit舒壓矽膠玩具測試現部件脫落 兒童誤食或致窒息
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm