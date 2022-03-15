消委會．電燒烤爐｜標榜無煙實際多油煙　3品牌烤盤溫度分佈不均　溫差逾70度 (13:34)

在家使用電燒烤爐燒烤，難免釋出大量油煙，若空氣不流通更可能構成致癌風險。消委會測試11款電燒烤爐時，亦進行了油煙釋出量測試，發現各樣本煮食時都釋出一定油煙量，其中以「伊瑪牌Imarflex」樣本及聲稱為無煙燒烤爐的「大宇Daewoo」樣本的平均油煙釋出量較高，在這方面評分最低。