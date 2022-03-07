3月7日新冠疫情重點一覽【附連結：食肆超市零售商最新營業安排、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:20)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（7日）新增25,150宗陽性個案；多161名新冠患者在公立醫院離世，再錄單日新高。政府新設的快速抗原測試陽性患者申報系統今日啟用，市民須於快速測試陽性當日或翌日申報。另外，中大醫院公布，即日起啟用24病牀接收公立醫院的新冠患者。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●支援措施
染疫後康復湯水藥膳助調理 港大中醫藥學院推介蓮藕馬蹄湯、百合蓮子粥等【附食譜連結】
●疫苗接種
觀塘apm及青衣港鐵站增設科興疫苗接種中心 周二起預約【附預約等相關連結】
●快速測試
●檢疫隔離安排
●社區情況
青衣長發邨、黃大仙下邨等污水陽性 當局派快速測試包【附名單】
麥當勞調整營業時間 90分店營業至下午6時【食肆、超市、零售商營業安排一覽．附連結】
●全民檢測
立法會秘書處將協助全民檢測 消息：為期9天由3月26日至4月3日
●圍封檢測
九龍城啟晴邨欣晴樓完成檢測 揭226新冠初步陽性、17不確定個案
九龍城啟晴邨樂晴樓、康晴樓完成檢測 揭518新冠初陽、39不確定個案
元朗朗善邨善勇樓、善愛樓及善良樓完成檢測 揭264新冠初步陽性、46不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測／快速抗原測試
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況
．分階段實施疫苗通行證
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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