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3月7日新冠疫情重點一覽【附連結：食肆超市零售商最新營業安排、確診者居住大廈、家居檢疫大廈名單】 (21:20)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（7日）新增25,150宗陽性個案；多161名新冠患者在公立醫院離世，再錄單日新高。政府新設的快速抗原測試陽性患者申報系統今日啟用，市民須於快速測試陽性當日或翌日申報。另外，中大醫院公布，即日起啟用24病牀接收公立醫院的新冠患者。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增25150陽性　第五波累計逾48萬宗個案

多161患者離世　年齡29至102歲

8歲及4歲女童染疫後亡　均患長期病已打首針科興疫苗

勞福局副局長何啟明秘書染疫　相關職員檢測

創科局副局長鍾偉强秘書染疫

●支援措施

中大醫院即日起啟用24病牀接收公院新冠患者

染疫後康復湯水藥膳助調理　港大中醫藥學院推介蓮藕馬蹄湯、百合蓮子粥等【附食譜連結】

●疫苗接種

觀塘apm及青衣港鐵站增設科興疫苗接種中心　周二起預約【附預約等相關連結】

●快速測試

新冠病毒快速抗原測試陽性呈報系統啟用【附連結】

●檢疫隔離安排

消防︰收逾4000宗新冠染疫者求助　逾300宗入住隔離設施

●社區情況

青衣長發邨、黃大仙下邨等污水陽性　當局派快速測試包【附名單】

39歲染疫漢擅離瑪麗醫院隔離病房　院方報警尋人

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疫下網購需求增 「士多」聘百人月薪最高達2.6萬

●全民檢測

立法會秘書處將協助全民檢測 消息：為期9天由3月26日至4月3日

●圍封檢測

觀塘順天邨天璣樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

柴灣怡翠苑暢怡閣逸怡閣封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

石籬（一）邨石興樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

九龍城啟晴邨悅晴樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

九龍城啟晴邨滿晴樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

九龍城啟晴邨賞晴樓封區檢測　污水新冠陽性疑有隱形患者

九龍城啟晴邨欣晴樓完成檢測　揭226新冠初步陽性、17不確定個案

九龍城啟晴邨樂晴樓、康晴樓完成檢測　揭518新冠初陽、39不確定個案

香港仔中心海珍閣及海珠閣完成檢測　揭55新冠初步陽性

元朗朗善邨善勇樓、善愛樓及善良樓完成檢測　揭264新冠初步陽性、46不確定個案

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

衛生防護中心傳染病公眾平台

快速抗原測試陽性結果申報系統

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測／快速抗原測試

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

2月24日起入商場超市街市最少打一針 一文睇實施方式、豁免情況

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

．分階段實施疫苗通行證

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

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政府新型冠狀病毒病專題網站

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