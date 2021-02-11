雨水．二十四節氣｜雨水節氣濕寒易病　中醫建議按豐隆穴「抽濕」【短片教取穴】 (08:09)

豐隆穴

作用：和胃氣、化痰濕、清神智及消腫，有助穩定血壓。

位置及取穴方法：小腿肌肉豐滿隆起的外側位置，外踝尖（足踝關節外側之凸起處）上8寸。取穴時可以「中醫同身寸」量度，四隻手指為3寸，一隻大拇指為1寸。

按法：每日按10次，可隔日輪流按左右腳的豐隆穴，注意不要過度用力按，以免按瘀。

知多啲：何謂「中醫同身寸」？

胡玘君表示，從中醫角度，人的手指與身體其他部位有一定的比例關係，因此量取穴位時，宜以自己的手指某一段長度或寬度為標準單位，就是「同身寸」。

文、圖：何芍盈

影片：部分片段由胡玘君提供、何芍盈拍攝及剪接

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