雨水．二十四節氣｜雨水節氣濕寒易病　中醫建議按豐隆穴「抽濕」【短片教取穴】 (08:09)

今日（18日）是二十四節氣的雨水，《明報》電子平台組訪問註冊中醫胡玘君，她表示雨水節氣前後會出現「倒春寒」，因降雨量開始增加，下雨令氣溫下降，天氣變得又濕又寒，較容易生病，此時應注意保暖，不能受寒，長者和小朋友尤其要注意。胡玘君提醒，天氣潮濕，家居適宜開啟抽濕機，除了環境要抽濕，人體也要「抽濕」，她建議可多按豐隆穴，幫助祛濕。
豐隆穴
作用：和胃氣、化痰濕、清神智及消腫，有助穩定血壓。
位置及取穴方法：小腿肌肉豐滿隆起的外側位置，外踝尖（足踝關節外側之凸起處）上8寸。取穴時可以「中醫同身寸」量度，四隻手指為3寸，一隻大拇指為1寸。
按法：每日按10次，可隔日輪流按左右腳的豐隆穴，注意不要過度用力按，以免按瘀。
知多啲：何謂「中醫同身寸」？
胡玘君表示，從中醫角度，人的手指與身體其他部位有一定的比例關係，因此量取穴位時，宜以自己的手指某一段長度或寬度為標準單位，就是「同身寸」。
文、圖：何芍盈
影片：部分片段由胡玘君提供、何芍盈拍攝及剪接
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