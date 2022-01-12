強制檢測｜34地點納強制檢測　德福廣場麥當勞、北角電氣道元氣壽司等13處列高危【附名單連結】 (09:25)

政府今（12日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），因應1宗與輸入個案有流行病學關連的個案、6宗初步陽性檢測個案，以及3間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校，將34個指明地點納入強制檢測公告，包括屯門V City一田超市、屯門官立中學、銅鑼灣總統戲院、銅鑼灣崇光百貨地下YSL BEAUTÉ等。【強制檢測公告詳情】
政府亦將名單中13處列為高危地點【高危地點名單】，呼籲曾到訪的市民盡快接受檢測（相關強制檢測資料可參考強制檢測公告），13高危地點如下：
．屯門青山公路1號香港黃金海岸商場地下S8號舖太平洋咖啡
．北角電氣道183號友邦廣場地下7-13部分舖元氣壽司
．北角堡壘街18-20號華健大廈地下B2舖FIT24
．九龍灣德福廣場I期第F21號商舖麥當勞
．尖東麼地道68號帝國中心1樓會所1號維港皇宴
．北角堡壘街19A號地下翠河餐廳
．中環花園道3號中國工商銀行大廈3樓PURE Fitness
．北角英皇道560號健威坊高層地下U8-9及U30號舖丼丼屋
．銅鑼灣渣甸街66號亨環3樓輝
．銅鑼灣波斯富街29號及軒尼詩道479-481號東南大廈地下至二樓A1號舖KFC
．銅鑼灣Fashion Walk食街加寧街9-11號華高大廈地下C及D舖海饌
．銅鑼灣百德新街22-36號翡翠明珠廣場1樓Festiva 6號舖丼丼亭
．北角英皇道238號康澤花園地下B2及B3號舖麥當勞
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