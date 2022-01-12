強制檢測｜34地點納強制檢測　德福廣場麥當勞、北角電氣道元氣壽司等13處列高危【附名單連結】 (09:25)

政府亦將名單中13處列為高危地點【高危地點名單】，呼籲曾到訪的市民盡快接受檢測（相關強制檢測資料可參考強制檢測公告），13高危地點如下：

．屯門青山公路1號香港黃金海岸商場地下S8號舖太平洋咖啡

．北角電氣道183號友邦廣場地下7-13部分舖元氣壽司

．北角堡壘街18-20號華健大廈地下B2舖FIT24

．九龍灣德福廣場I期第F21號商舖麥當勞

．尖東麼地道68號帝國中心1樓會所1號維港皇宴

．北角堡壘街19A號地下翠河餐廳

．中環花園道3號中國工商銀行大廈3樓PURE Fitness

．北角英皇道560號健威坊高層地下U8-9及U30號舖丼丼屋

．銅鑼灣渣甸街66號亨環3樓輝

．銅鑼灣波斯富街29號及軒尼詩道479-481號東南大廈地下至二樓A1號舖KFC

．銅鑼灣Fashion Walk食街加寧街9-11號華高大廈地下C及D舖海饌

．銅鑼灣百德新街22-36號翡翠明珠廣場1樓Festiva 6號舖丼丼亭

．北角英皇道238號康澤花園地下B2及B3號舖麥當勞

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