煮海味秘訣｜鮑魚、海參、花膠、瑤柱、冬菇　揀選浸發烹調方法一覽 (08:38)

一. 鮑魚

鮑魚選購貼士：急凍鮑魚宜飽滿，腰圓背厚。乾鮑揀裙邊工整，中央位置飽滿厚身，顏色較深。［常見3種鮑魚］

罐頭鮑處理方法：對於入廚新手而言，最方便是罐頭鮑，原罐蒸5至6小時後汆水切件，便可放入燜煮好的菜式中略煮15分鐘。

乾鮑浸發方法：

用清水浸約2天至軟身，若放室溫每天需換清水1次，放雪櫃則毋須換水；浸過後以牙刷仔細清洗便可。

鮑魚 烹調方法：

浸發後的鮑魚與老雞、赤肉、火腿、雞腳、薑、葱、酒、水等煲約6至8小時，拿起鮑魚，取走配料，湯汁加水、酒，再放回鮑魚多煮6至8小時，取出鮑魚把剩下的湯汁加入蠔油、冰糖調味煮好，放回鮑魚略煮即可。

［Son級廚房：鮑魚盆菜（短片示範）］

二. 海參

海參選購貼士：可嗅到海參的鹹鮮香氣，除肚位置外，其他位置不宜有破洞。假若揀刺參，刺針要整齊。［常見4種海參］

海參 浸發方法：

1. 海參蒸15分鐘。

2. 在一鍋煮沸的水中放入海參，冚蓋，焗至水變涼，盛起海參，放熱水再焗至水涼，做約3次（前後約2日）。

3. 剪開肚位，去除內臟，洗淨即可。

海參浸發貼士：浸發時可待熱水放涼後，再放入雪櫃，確保質素更穩定。

海參烹調方法：燜煮前，用上湯略煨至入味，然後以鮑汁、蠔油等略燜約15分鐘。燉湯的話，可於最後30分鐘才把海參放入燉盅烹調。

三. 花膠

花膠選購貼士：在燈光下要剔透，厚薄適中，紋理清晰，摸上手不黏手，嗅下去亦不帶異味。［常見3種花膠］［新手買花膠：鱈魚膠、花膠筒］

花膠 浸發方法：

1. 把花膠蒸10分鐘，質感像扭毛巾般能輕輕扭動。

2. 啤水約5分鐘。

3. 煲一鍋熱水，熄火後放花膠，冚蓋，焗至水變涼。若花膠較厚，可重複以熱水焗至水涼為止。

4. 取出花膠，啤水約10分鐘即可烹調。

花膠浸發貼士：水必須煮沸，水愈多發頭愈大。

花膠烹調方法：燜煮的話，可以雞湯、調味等略煨至入味，再與其他食材、蠔油等略煮即可。用於燉湯，可在最後10至15分鐘放入燉盅即可。

［Son級廚房：紅燒燜花膠（短片示範）］

四. 冬菇

冬菇選購貼士：乾爽硬淨、厚身帶菇香。

冬菇浸發方法：視乎厚度，以凍水浸泡約2至4小時，中途可以換水，第1次的水必須倒去，第2次水可以留下用來烹調之用，亦有人在第2次浸泡時加冰糖水，令冬菇口感更爽脆。

［Son級廚房：髮菜金蠔燜冬菇（短片示範）］

五. 瑤柱

瑤柱選購貼士：平滑，裂紋較少，摸上手不黏手，帶清香。

瑤柱浸發方法：先浸1小時後，再蒸3至5分鐘，可保留瑤柱形態。

［食譜：瑤柱臘味蘿蔔糕］

資料來源：明報

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