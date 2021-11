新冠變種B.1.1.529｜一文了解新變種病毒　或演化自愛滋病患者 (14:18)

新型冠狀病毒近日出現新變種病毒株B.1.1.529,該變種病毒有大量基因突變,世衛已將之列為「正開展進一步監測的病毒株」(Variants Under Monitoring),並將討論是否列為「值得注意的變種」(Variant of Interest)或進一步的「值得關注的變種」(Variant of Concern),一旦「升級」將會以希臘字母為它命名。現時所知B.1.1.529資料如下: