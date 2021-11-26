新冠變種B.1.1.529｜一文了解新變種病毒　或演化自愛滋病患者 (14:18)

．該病毒株S蛋白有32處基因突變，可能影響現有疫苗的效力

．南非、博茨瓦納及香港已出現確診病例。截至周四（25日），南非有22宗帶B.1.1.529的病例，當局稱約翰內斯堡、比勒陀尼亞及豪登省的相關病例正快速增加。

．一名印度籍男子日前由南非抵港後，於富豪機場酒店檢疫期間確診，帶B.1.1.529，並傳染對面房住客

．英國宣布周五（26日）起禁止6個非洲國家的航班入境，包括南非、博茨瓦納、納米比亞、津巴布韋、萊索托及斯威士蘭

．B.1.1.529的突變包括N501Y、P681H、N679K及D614G等，料增傳播力及感染力。倫敦帝國學院病毒學家Tom Peacock稱，首次看到P681H及N679K同時出現在一病毒株，形容情況恐怖，值得關注

．倫敦大學學院基因研究所所長Francois Balloux警告，B.1.1.529大量突變顯然是在「單次爆發」中積累，反映它或是在未經治療的愛滋病患者等免疫系統較弱的人身上演化而來

（法新社／News18）

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