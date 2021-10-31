安心出行｜11月1日起須用安心出行地點一覽 (13:10)

11月1日起，所有政府員工及市民進入政府大樓及辦公處所，以及醫管局設施等地點時，須用「安心出行」流動應用程式掃描場所的二維碼。以下為新增須掃「安心出行」的地點。［11月1日報道：入街市須掃碼 有市民稱「嘟唔慣」感麻煩 有人稱「唔識學到識」【短片】］
民政總署及各區民政處的辦公處所和轄下場地：
．所有社區會堂及社區中心（包括用作臨時庇護中心的社區會堂及社區中心
．各民政諮詢中心
．牌照事務處的辦事處
．遺產受益人支援組的辦事處
食環署室內設施：
．公眾街市
．小販市場
．熟食市場
康文署轄下場地：
．所有博物館、圖書館和表演場地
．室內體育處所包括所有體育館、壁球中心、獨立壁球場、羽毛球中心、乒乓球中心和香港單車館
．戶外體育處所包括運動場、收費草地球場、網球場、網球練習場、草地滾球場、射箭場、高爾夫球發球練習場及高爾夫球練習草坪
．公眾游泳池
司法機構：
．法院大樓
衛生署轄下場地：
．辦公室
．診所
．健康中心
醫管局：
．醫管局總部
．公立醫院行政大樓
．公立醫院其他範圍
．醫管局其他醫療設施
12歲以下兒童、65歲以上長者及使用「安心出行」有困難的殘疾者進入上述場所時，可獲豁免使用「安心出行」。
11月1日報道：
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