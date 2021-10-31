安心出行｜11月1日起須用安心出行地點一覽 (13:10)

民政總署及各區民政處的辦公處所和轄下場地：

．所有社區會堂及社區中心（包括用作臨時庇護中心的社區會堂及社區中心

．各民政諮詢中心

．牌照事務處的辦事處

．遺產受益人支援組的辦事處

食環署室內設施：

．公眾街市

．小販市場

．熟食市場

康文署轄下場地：

．所有博物館、圖書館和表演場地

．室內體育處所包括所有體育館、壁球中心、獨立壁球場、羽毛球中心、乒乓球中心和香港單車館

．戶外體育處所包括運動場、收費草地球場、網球場、網球練習場、草地滾球場、射箭場、高爾夫球發球練習場及高爾夫球練習草坪

．公眾游泳池

司法機構：

．法院大樓

衛生署轄下場地：

．辦公室

．診所

．健康中心

醫管局：

．醫管局總部

．公立醫院行政大樓

．公立醫院其他範圍

．醫管局其他醫療設施

12歲以下兒童、65歲以上長者及使用「安心出行」有困難的殘疾者進入上述場所時，可獲豁免使用「安心出行」。

11月1日報道：

市民入醫院街市等須掃碼【短片】

入境事務大樓5人涉用假「安心出行」被捕

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康文署轄下場地使用者11月1日起須用「安心出行」（10月29日）

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下月起入政府大樓須用安心出行 聶德權：填紙錯資料可大可小 防疫非一成不變（10月24日）

11月1日起入公院須用安心出行 12歲以下、65歲或以上豁免（10月22日）