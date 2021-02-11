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消委會．餅乾｜60款包裝餅乾全檢出基因致癌物　污染物評分最差7款包括無印良品紅豆夾心餅【附名單．短片】 (10:42)

餅乾不少人都愛吃，消委會消費者委員會測試市面上60款預先包裝餅乾樣本，發現全部樣本檢出在加工過程中產生的污染物，包括基因致癌物環氧丙醇及／或丙烯酰胺，當中逾七成半（46款）更同時檢出3種污染物（環氧丙醇、氯丙二醇及丙烯酰胺）。另外，八成半（51款）樣本屬高脂、高糖或高鈉食物。

消委會指出，環氧丙醇及丙烯酰胺可引致實驗動物患癌，均屬基因致癌物。聯合國糧食及農業組織／世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）認為，不適合為基因致癌物釐定安全攝取量，故建議攝入基因致癌物愈少愈好。而根據歐洲食物安全局建議，一名60公斤的成年人，每日最高可攝入氯丙二醇（3-MCPD）的分量不應多於120微克。惟是次測試中，3-MCPD含量最高的餅乾樣本驗出每公斤含2000微克3-MCPD，進食8塊已超標。

7款污染物評分最差的包裝餅乾（牌子及產品名稱／大約售價／聲稱來源地）

無印良品紅豆夾心餅／$10／日本

Bancheta Digestives／$14／荷蘭

福尚之品芝士味蘇打餅乾（無蔗糖）／$31／中國

Hokka Cigar Biscuit／$12／日本

藍鑽石Artisan Nut-Thins (Rice Cracker Snacks with Almonds)  - Multi-Seeds／$42／美國

Dare Breton Wheat Crackers - Basil & Olive Oil／$15.9／美國

合成較較餅／$14.9／馬來西亞

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